Jó bornak is kell cégér? – régi magyar cégtáblák nyomába eredtünk

A cégér elsődleges szerepe a vizuális azonosítás volt. Olyan korban, amikor az írástudás még nem volt teljesen általános, egy jól megformált kép – például egy cipő, olló vagy söröskorsó – azonnal elárulta, milyen szolgáltatást vagy terméket kínál az adott hely.

Cégér/Budapest, Vajda Péter (Simor) utca 13. Rády László fotó műterme 1939-ben

Fotó: Fortepan / Kurutz Márton

A cégér tehát a korai reklám egyik eszköze volt, amely egyszerre irányított, tájékoztatott és meggyőzött

A régi cégérek különleges vizuális értéket képviseltek. A század első felében a míves, egyedi kovácsoltvas szerkezetek, festett fatáblák és domborított fémelemek domináltak, gyakran szecessziós vagy art deco stílusjegyekkel. A szocialista korszakban (1945–1990) ugyan az iparosítás és az egységesítés hatására egyszerűsödtek a formák, de még ekkor is készültek kreatív, rajzos, játékos cégértípusok, különösen a vendéglátásban.

Egy cégér nemcsak dísz volt, hanem identitáshordozó is.

Egy-egy híres pesti vagy vidéki kocsma, patika vagy cipészműhely cégére legendássá vált, és a helyi közösségek emlékezetébe ivódott. A cégér tehát a városi kultúra fontos része, amely ma is nosztalgiával tölti el azokat, akik emlékeznek a múlt század kis utcáiban lengedező cégértáblákra.

A rendszerváltás után a modern üzletportálok, világító reklámtáblák és digitális kijelzők fokozatosan háttérbe szorították a klasszikus cégéreket. Az utóbbi években azonban egyre több helyen fedezik fel újra ezt a hagyományt, különösen a kézműves és retró szemléletű üzletek körében, ahol a régi idők esztétikája ismét értékké válik.

