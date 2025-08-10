Itt a kaliforniai álom, mutatjuk a világ legcsúnyább kutyáinak versenyét – galéria

A verseny nem a csúfolódásról szól, hanem épp arról, hogy a kutyák különleges külsejükkel is szerethetőek.

A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a menhelyi, akár szokatlan megjelenésű kutyák örökbefogadására, ezzel is bizonyítva: „a fajtajelleg nem határozza meg a kedvességet”.

Idén az eseményt már nem Petalumában, hanem Santa Rosában tartották. Legyen szó a megszokottól eltérő pofiról, vagy szokatlan adottságokról – a kutyák mind hűséges társaink, akik feltétel nélkül szeretnek minket. Ez a verseny a szeretetet ünnepli, és a kutyák emberekhez fűződő különleges, örök kötelékét