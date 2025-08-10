Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
kutya

Itt a kaliforniai álom, mutatjuk a világ legcsúnyább kutyáinak versenyét – galéria

37 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Idén, ezen a hétvégén rendezték meg „A világ legcsúnyább kutyája” (The World's Ugliest Dog Contest) versenyt. Az esemény gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Petaluma város Old Adobe Association nevű szervezete javasolta az „ugly dog” fesztivál megrendezését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyaversenykülönleges

A verseny nem a csúfolódásról szól, hanem épp arról, hogy a kutyák különleges külsejükkel is szerethetőek. 

A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a menhelyi, akár szokatlan megjelenésű kutyák örökbefogadására, ezzel is bizonyítva: „a fajtajelleg nem határozza meg a kedvességet”.

Idén az eseményt már nem Petalumában, hanem Santa Rosában tartották. Legyen szó a megszokottól eltérő pofiról, vagy szokatlan adottságokról a kutyák mind hűséges társaink, akik feltétel nélkül szeretnek minket. Ez a verseny a szeretetet ünnepli, és a kutyák emberekhez fűződő különleges, örök kötelékét

A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
A világ legrondább kutyája verseny, Aviláglegrondábbkutyájaverseny
Galéria: A világ legcsúnyább kutyája verseny Kaliforniában
1/29
A közönségdíjas és későbbi második helyezett Jinny Lu a gazdája, Michelle Grady karján

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!