Halál és romok: így pusztított a földrengés Törökországban – döbbenetes fotók

Rendkívüli

földrengés

Augusztus 10-én este, helyi idő szerint 19:53-kor egy 6,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg Törökország Balıkesir tartományában található Sindirgi városát. A katasztrófa következtében egy 81 éves nő vesztette életét – őt ugyan élve kimentették a romok alól, de később sajnos elhunyt. Tizenhat épület omlott össze, köztük elhagyatott vagy romos szerkezetek, valamint két mecset minaretje is megrongálódott. A rengés több nagyvárosban is érezhető volt, köztük Isztambulban és Izmirben.
földrengésTörökországhalálos áldozat
Földrengés, Törökország, 2025.08.10. FöldrengésTörökország
Galéria: Súlyos károkat okozott okozott a 6,1-es erősségű földrengés Törökországban
1/26
A térkép a 6,1-es erősségű földrengés epicentrumát mutatja

 

