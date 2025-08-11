Halál és romok: így pusztított a földrengés Törökországban – döbbenetes fotók

Augusztus 10-én este, helyi idő szerint 19:53-kor egy 6,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg Törökország Balıkesir tartományában található Sindirgi városát. A katasztrófa következtében egy 81 éves nő vesztette életét – őt ugyan élve kimentették a romok alól, de később sajnos elhunyt. Tizenhat épület omlott össze, köztük elhagyatott vagy romos szerkezetek, valamint két mecset minaretje is megrongálódott. A rengés több nagyvárosban is érezhető volt, köztük Isztambulban és Izmirben.

