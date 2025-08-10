Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Kate Upton

Határtalan szépség: az amerikai bombázó felforrósítja a hangulatot

19 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kate Upton neve nem ismeretlen azok számára, akik figyelemmel követik a divat és a modellvilág történéseit. Az amerikai bombázó ezúttal is gondoskodott róla, hogy róla beszéljenek: új fotósorozatában dögösebb, mint valaha. A szőke szépség merész, mégis ízléses képekkel örvendeztette meg rajongóit. A galériában látható fotókon Upton megmutatja, miért tartják a világ egyik legvonzóbb nőjének. A modell karrierje során többször is szerepelt a Sports Illustrated címlapján, és most ismét bebizonyítja, hogy nem véletlenül. Lapozza végig galériánkat, és nézze meg, milyen formában van most Kate Upton!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kate Uptonszeximodell
1 2 3
... 24
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!