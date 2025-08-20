A Szent Korona sosem megy ki a divatból, idén is a turisták kedvence – galéria

Szent Korona – a nemzeti szimbólum iránt ilyenkor mindig hatalmas az érdeklődés – turisták és magyar látogatók egyaránt hosszú sorokban várják, hogy beléphessenek az épületbe.

Az z Országház és a Szent Korona ingyenesen tekinthető meg az államalapítás ünnepén

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A Szent Korona történelmi és kulturális jelentősége világszerte ismert

Épp ezért sok külföldi turista is kifejezetten emiatt időzíti budapesti látogatását. A parlament kupolacsarnokban őrzött korona megtekintése gyakran a nap egyik fénypontja a látogatók számára, hiszen ez a magyar államiság és szuverenitás egyik legfontosabb jelképe.

Az államalapítás ünnepén megrendezésre kerülő esti tűzijáték szintén sok érdeklődőt vonz.