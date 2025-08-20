Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Magyar Szent Korona

A Szent Korona sosem megy ki a divatból, idén is a turisták kedvence – galéria

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus 20-án, Szent István napján, Magyarország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepén a látogatók különleges lehetőséget kapnak. Ma ingyen tekinthető meg a Szent Korona az Országházban, ahogy a koronázási jelvényeket is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Szent Koronanemzeti ünnepParlament

Szent Korona – a nemzeti szimbólum iránt ilyenkor mindig hatalmas az érdeklődés – turisták és magyar látogatók egyaránt hosszú sorokban várják, hogy beléphessenek az épületbe.

Budapest, 2025. március 17. Ideiglenes helyén a Szent Korona az Országház felsőházi társalgójában 2025. március 17-én. Megkezdődött a Szent Korona és a koronázási jelvények (jogar, országalma, kard) elhelyezésére alkalmas biztonsági üvegtároló cseréje a Parlament Kupolacsarnokában. MTI/Illyés Tibor
Az z Országház és a Szent Korona ingyenesen tekinthető meg az államalapítás ünnepén
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A Szent Korona történelmi és kulturális jelentősége világszerte ismert

Épp ezért sok külföldi turista is kifejezetten emiatt időzíti budapesti látogatását. A parlament kupolacsarnokban őrzött korona megtekintése gyakran a nap egyik fénypontja a látogatók számára, hiszen ez a magyar államiság és szuverenitás egyik legfontosabb jelképe.

Az államalapítás ünnepén megrendezésre kerülő esti tűzijáték szintén sok érdeklődőt vonz.

Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Szent korona látogatás, Parlament, Országház
Galéria: Élmény az Országházban: a turisták kedvence augusztus 20-án a Szent Korona
1/13
Az érdeklődők ezen az ünnepnapon megtekinthetik az Országházat és a Szent Koronát

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!