Még mindig ellenállhatatlan: szexi fotókon a 90-es évek ikonja, Cindy Crawford

Cindy Crawford neve összeforrt a szupermodell korszakkal: a kilencvenes években ő volt a divatvilág egyik legnagyobb ikonja, és máig megőrizte lehengerlő kisugárzását. A most készült fotókon ismét bebizonyítja, hogy az idő múlása mit sem vett el a szépségéből és nőiességéből. A legendás modell szexi képei újra reflektorfénybe helyezik azt, amiért generációk óta rajonganak érte – magabiztosságát, eleganciáját és páratlan kisugárzását.
