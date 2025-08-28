Kibuggyanó mellek, falatnyi ruhák – így mutogatták magukat a sztárok a velencei filmfesztiválon

A fesztivál első napjától kezdve mindenki a hollywoodi és európai filmvilág legnagyobb neveire figyelt. A vörös szőnyegen domináltak a mélyen dekoltált estélyik, a magas sliccű sziluettek és a csillogó, áttetsző anyagok. A világsztárok úgy tűntek, mintha tudatosan versenyeznének egymással: ki tudja a legszexibb, legemlékezetesebb megjelenést produkálni.

Palvin Barbara

Fotó: Scott A Garfitt / MTI/AP/Invision

Az idei trend egyértelműen a bátor nőiesség volt: a letisztult fekete darabok mellett rengeteg vibráló szín és testet szinte teljesen körberajzoló fazon hódított. Velence ismét bebizonyította, hogy a mozi mellett a divat ünnepe is, ahol a hírességek vörös szőnyeges pillanatai legalább annyira izgalmasak, mint maguk a premierfilmek.