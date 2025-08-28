Hírlevél

velencei filmfesztivál

Kibuggyanó mellek, falatnyi ruhák – így mutogatták magukat a sztárok a velencei filmfesztiválon

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyege idén is a ragyogásról és a merész divatról szólt. A reflektorfénybe most a sztárhölgyek kerültek, akik szexi, olykor provokatív ruhakölteményekben vonultak fel.
velencei filmfesztiválvörös szőnyegdivat

A fesztivál első napjától kezdve mindenki a hollywoodi és európai filmvilág legnagyobb neveire figyelt. A vörös szőnyegen domináltak a mélyen dekoltált estélyik, a magas sliccű sziluettek és a csillogó, áttetsző anyagok. A világsztárok úgy tűntek, mintha tudatosan versenyeznének egymással: ki tudja a legszexibb, legemlékezetesebb megjelenést produkálni.

Velence, 2025. augusztus 27. Palvin Barbara a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóünnepségére és a La Grazia című film bemutatójára érkezik 2025. augusztus 27-én. MTI/AP/Invision/Scott A Garfitt
Palvin Barbara
Fotó: Scott A Garfitt / MTI/AP/Invision

Az idei trend egyértelműen a bátor nőiesség volt: a letisztult fekete darabok mellett rengeteg vibráló szín és testet szinte teljesen körberajzoló fazon hódított. Velence ismét bebizonyította, hogy a mozi mellett a divat ünnepe is, ahol a hírességek vörös szőnyeges pillanatai legalább annyira izgalmasak, mint maguk a premierfilmek.

82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, legszexibb ruhák
Galéria: Vörös szőnyeg és ruhaköltemények: megkezdődött a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
1/27
Palvin Barbara

 

