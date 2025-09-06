52 nap a pokolban – megrázó képeken Budapest véres ostroma – galéria

Az ostrom hatalmas emberi, valamint anyagi veszteségeket okozott: a polgári lakosság éhezéssel, bombázásokkal és utcai harcokkal nézett szembe, miközben a város nagy része romba dőlt.

Csak a polgári áldozatok száma 38 ezer felett volt, és több mint 30 ezer épületben keletkezett kár.

1945. február 13-án Budapest elcsendesedett – a harcok befejeződtek, de a sebek még évtizedekig őrizték az ostrom emlékét. A képeken most megelevenedik a romba dőlt város, az értelmetlen katonai akció által okozott pusztítás és a lakosság szenvedése.

