Ahol minden elkezdődött: a világ első vasútja – galéria

Az ipari forradalom egyik legfontosabb mérföldköve volt, amikor 1825. szeptember 27-én elindult a világ első, személy- és teherszállításra is alkalmas vasútvonala az angliai Stockton és Darlington között. Az úttörő vasútvonal nemcsak technológiai bravúr volt, hanem a modern közlekedés forradalmi kezdete is, melyet George Stephenson zsenialitása tett lehetővé.
1825. szeptember 27-én új korszak kezdődött a közlekedés történetében: ezen a napon nyitották meg a világ első nyilvános vasútvonalát, amely az angliai Stockton és Darlington városokat kötötte össze. 

vasút. UNITED KINGDOM - DECEMBER 13: Celebrating the centenary of the opening of the Stockton & Darlington Railway line, 1925. The Stockton & Darlington Railway locomotive 'Locomotion No 1' hauling a train of chaldron coal wagons and a passenger carriage at the North Eastern Railway's (NER) cavalcade. 'Locomotion' had hauled the Stockton & Darlington Railway's first train on 27 September 1825. Official NER photograph. (Photo by SSPL/Getty Images)
A Stockton & Darlington vasútvonal megnyitásának centenáriumára rendezett ünnepség 1925-ben
Fotó: Science & Society Picture Librar / SSPL/Getty Images

A vasútvonalat és az azt kiszolgáló gőzmozdonyt – a Locomotion No. 1-et – George Stephenson mérnök tervezte, aki a vasúti közlekedés úttörőjeként vonult be a történelembe.

A 40 kilométer hosszú vonalat kifejezetten teherszállításra tervezték, de a megnyitó napján egy mozdony több mint 400 utast is szállított, ezzel demonstrálva a vasút sokoldalúságát.

A megnyitó napon a mozdony 24 kilométer per órás sebességgel haladt, ami akkoriban egészen elképesztőnek számított.

Ez az esemény elindította a vasútépítés globális fellendülését, és alapjaiban változtatta meg az emberek közlekedéshez, kereskedelemhez és távolságokhoz való viszonyát.

A képen látható a legkorábbi ismert ábrázolása a Leeds és Middleton vasútvonalon közlekedő gőzmozdonynak, 11 évvel a Stockton–Darlington vasútvonal megnyitása előtt

 

