Ahol minden elkezdődött: a világ első vasútja – galéria

1825. szeptember 27-én új korszak kezdődött a közlekedés történetében: ezen a napon nyitották meg a világ első nyilvános vasútvonalát, amely az angliai Stockton és Darlington városokat kötötte össze.

A Stockton & Darlington vasútvonal megnyitásának centenáriumára rendezett ünnepség 1925-ben

Fotó: Science & Society Picture Librar / SSPL/Getty Images

A vasútvonalat és az azt kiszolgáló gőzmozdonyt – a Locomotion No. 1-et – George Stephenson mérnök tervezte, aki a vasúti közlekedés úttörőjeként vonult be a történelembe.

A 40 kilométer hosszú vonalat kifejezetten teherszállításra tervezték, de a megnyitó napján egy mozdony több mint 400 utast is szállított, ezzel demonstrálva a vasút sokoldalúságát.

A megnyitó napon a mozdony 24 kilométer per órás sebességgel haladt, ami akkoriban egészen elképesztőnek számított.

Ez az esemény elindította a vasútépítés globális fellendülését, és alapjaiban változtatta meg az emberek közlekedéshez, kereskedelemhez és távolságokhoz való viszonyát.