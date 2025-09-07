Érkezés Kötcsére: politikai és közéleti szereplők a pikniken

Megérkeztek az első vendégek a 2025-ös kötcsei Polgári Piknikre, ahol idén is a hazai politikai és közéleti elit találkozik egy kötetlen, mégis szimbolikusnak számító eseményen.

Vágólapra másolva!

Galéria: A 2025-ös Polgári Piknik Kötcsén – fotók 1/18 Résztvevők érkeznek a kötcsei Polgári Piknik helyszínére

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!