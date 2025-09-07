Origo
Life
Mindmegette
Reblog
Videa
Newsfeed
Freemail
Travelo
GPhírek
She
Randi
Ingatlanbazár
Játék
Köpönyeg.hu
14°C / 26°C
2025. szept. 07., vasárnap
Regina névnapja
Legfrissebb hírek
3% fix
Kötcse
Tisza-csomag
Orosz-ukrán háború
Nézze meg a sporthíreket is
Keresés
Kiemelt témák
Legfrissebb hírek
3% fix
Kötcse
Tisza-csomag
Orosz-ukrán háború
Rovatok
Legfrissebb hírek
Belpol
Itthon
Kék-hírek
Külpol
További rovatok
Podcast
Videó
Vélemény
Iratkozzon fel hírlevelünkre
Nézze meg a sporthíreket is
Csatlakozzon hozzánk közösségi oldalainkon is!
Rendkívüli
Érkezés Kötcsére: politikai és közéleti szereplők a pikniken
Kötcse
Érkezés Kötcsére: politikai és közéleti szereplők a pikniken
55 perce
Olvasási idő: 1 perc
Vágólapra másolva!
Megérkeztek az első vendégek a 2025-ös kötcsei Polgári Piknikre, ahol idén is a hazai politikai és közéleti elit találkozik egy kötetlen, mégis szimbolikusnak számító eseményen.
Origo
Vágólapra másolva!
Kötcse
Fidesz
kötcsei piknik
Polgári Piknik
Galéria: A 2025-ös Polgári Piknik Kötcsén – fotók
1/18
Résztvevők érkeznek a kötcsei Polgári Piknik helyszínére
A legfrissebb hírekért kövess minket az
Origo
Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Feliratkozom