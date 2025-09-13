Hírlevél

Donald Trump nagyon keményet odadörrentett Putyinnak

Ilyen tökéletes testet csak geometria órán látni - az őrjítően dögös modell privát képei

Az amerikai Amanda Steele már tiniként robbant be a köztudatba, amikor YouTube-videóival pillanatok alatt milliós nézettségeket gyűjtött. Azóta sikeres modellként és influenszerként is ismert, stílusát és kifinomult megjelenését rajongók milliói követik a közösségi oldalakon. Legújabb fotóin a fiatal sztár merészebb, szexibb oldalát mutatja meg – a galériában most te is megnézheted a leglátványosabb képeket.
