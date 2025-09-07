Így versenyeztek dédapáink – retró képeken a magyar ralik

Hírlevél

A második világháború előtti Magyarországon az autózás nem csupán közlekedési forradalmat, hanem újfajta sportágat is hozott: az autóversenyzést. A korszakban nemcsak sebességi futamokat rendeztek, hanem izgalmas túraversenyeket és ralikat is, amelyek a magyar autósport fejlődésének fontos állomásai voltak.
autósporthagyománytúraverseny

A XX. század első évtizedeiben Magyarországon is megjelentek az autóversenyek, amelyek eleinte a városok környékén kijelölt gyorsasági pályákon zajlottak. Ezek a futamok látványosak voltak, de hamar kiderült, hogy az autósportnak más ágaiban is komoly lehetőségek rejlenek.

Különösen népszerűvé váltak a túraversenyek és a ralik, amelyek nemcsak a sebességet, hanem a kitartást, a tájékozódási képességet és a technikai megbízhatóságot is próbára tették.

Az 1920-as és 1930-as években rendezett események során a résztvevők több száz kilométeres távot teljesítettek, gyakran nehéz útviszonyok között, hegyvidékeken vagy földutakon haladva. A versenyek nemzetközi mintára szerveződtek, és a magyar automobilisták mellett külföldi versenyzők is gyakran megjelentek.

A túraversenyek egyik célja az volt, hogy népszerűsítsék az autózást és fejlesszék a közlekedési kultúrát. A ralik sokszor társasági eseménynek is számítottak, ahol a sport mellett a presztízs is szerepet kapott.

Bár a háború kitörése megtörte a lendületet, a korszak versenyei megteremtették a magyar autósport hagyományait, és hozzájárultak ahhoz, hogy a háború utáni években újraéledhessen a hazai autóversenyzés.

Budapest – A Salmson típusú gépkocsiban Szmick Viktor, a Magyar Túraút verseny résztvevője – 1926
Budapest – A KMAC kilencedik hegyiversenyén, az 1928-as svábhegyi versenyen a német Ernst-Günther von Wentzel-Mosau báró Mercedes-Benz SSK versenyautójával – 1928
1928. évi Magyar Túraút autóverseny, Ernst-Günther von Wentzel-Mosau Mercedes S sportkocsijával
Budapest – Steyr versenyautó a KMAC kilencedik hegyiversenyének résztvevője, az 1928-as svábhegyi verseny edzésén
Budapest – Herceg Esterházy Antal Bugatti versenyautóval a KMAC kilencedik hegyiversenyének résztvevője, az 1928-as svábhegyi verseny edzésén
Budapest – Jan Ripper Bugatti T37 versenyautóval a KMAC kilencedik hegyiversenyének résztvevője, az 1928-as svábhegyi verseny edzésén
Budapest – Delmár Walter Steyr versenyautóval a KMAC kilencedik hegyiversenyének résztvevője, az 1928-as svábhegyi verseny edzésén
Budapest – Hans Stuck Austro-Daimler versenyautóval a KMAC kilencedik hegyiversenyének résztvevője, az 1928-as svábhegyi verseny edzésén
Budapest – Wolfner László Steyr versenyautóval a KMAC kilencedik hegyiversenyének résztvevője, az 1928-as svábhegyi verseny edzésén
Budapest – Látó-hegy / Gugger-hegy, a felvétel a Királyi Magyar Automobil Club hegyiversenyén készült, 1929. június 29-én. Heteés Sándor (Bugatti)
Budapest – Látó-hegy / Gugger-hegy, a felvétel a Királyi Magyar Automobil Club hegyiversenyén készült, 1929. június 29-én. Franz Wentzler (Mercedes-Benz)
Budapest – Látó-hegy / Gugger-hegy, a felvétel a Királyi Magyar Automobil Club hegyiversenyén készült, 1929. június 29-én. Max von Arco-Zinneberg (Mercedes-Benz)
Somogymegyei Automobil Club csillagtúrája, Ford Model A Phaeton típusú személygépkocsi – 1929
Harkány – A gróf Benyovszky-csillagtúra egyik résztvevője a célnál – 1931
