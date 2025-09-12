Hírlevél

vonatbaleset

Ritka látvány: képeken a Magyarkútnál árokba borult vonat

Két MÁV-alkalmazott, egy jegyvizsgáló és egy pénztáros sérült meg könnyebben, amikor kisiklott a Vácról Balassagyarmatra közlekedő, 5 kocsiból álló S750-es BZ motorvonat két első kocsija Verőcén, Magyarkút megállónál pénteken reggel, nem sokkal 8 óra után.
vonatbalesetverőceMÁV

Az egyik kisiklott kocsi félig a pálya melletti árokba dőlt, az utána következő pedig leugrott a sínről. Azt a három kocsit, ami a pályán maradt, már leválasztották a kisiklott vagonokról. Váczi Viktor, a MÁV szóvivője közölte, hogy a baleset oka egyelőre tisztázatlan. 

A mozdonyvezető semmilyen előjelét nem észlelte a történteknek.

Azt mondta, hogy a motorkocsi egyszer csak leugrott a sínről

idézte fel.

A MÁV tájékoztatása szerint a helyszínelést követően a hátsó kocsit hidraulikus emelővel helyezik vissza a sínekre, illetve péntek éjszakára várnak a helyszínre egy 150 tonna teherbírású vasúti darut, ami visszaemeli az árokba futott motorkocsit a pályára.

A szóvivő elmondta: a szakaszon 50 kilométer/óra a megengedett sebesség. A balesetkor a vonat amelyen 20 ember utazott már a megálló előtt megkezdte a fékezést, és a baleset időpontjában óránkénti 38 kilométeres sebességgel haladt.

Az útvonalon pótlóbuszokat indítanak. Diósjenő és Balassagyarmat felől a vonatok Szokolyáig közlekednek, és Vácról Berkenyére indulnak pótlóbuszok. Délutántól Vácról külön kisbuszok indulnak Magyarkút állomásra. 

Az utasoknak arra kell felkészülni, hogy szombaton, de lehet, hogy a következő napokban is csak a pótlóbuszokkal tudják elérni az úti céljukat

tette hozzá Váczi Viktor.

vonatbaleset, Verőce, Magyarkút, vonatbalesetVerőcén
Galéria: Két ember sérült meg a Magyarkút megállónál történt vonatbalesetben
A Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verőcén, Magyarkút megállónál

 

