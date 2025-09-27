Hírlevél

Normandy Beach Race

Klasszikus autók, napsütés, tengerpart és őrült száguldás – galéria

A franciaországi Ouistreham partszakaszán idén szeptemberben megrendezett Normandy Beach Race elsősorban a retró motorsport szerelmeseit vonzotta: az 1947 előtt gyártott klasszikus amerikai és európai autók és motorkerékpárok dübörögtek a Sword Beach homokján, miközben a látogatók korhű hangulatban élvezhették a futamokat.
Az ötödik alkalommal megrendezett Normandy Beach Race idén is Új-Normandiában, a történelmileg is jelentős Sword Beachen kapott helyet, ahol a 20. század közepi mechanikai csodáké volt a főszerep. 

A szervezők 1947 előtt készült hot rodokat és motorkerékpárokat vonultattak fel, de a sokkal régebbi, ritka és különleges gépcsodák sem maradtak ki a kínálatból.

A korabeli gépezetek és pilótáik egy 200 méteres homokos versenypályán mérték össze képességeiket.

A háromnapos program nem csupán versenyekből állt: volt autókiállítás a tengerparti sétányon, árusok, büfékocsik, finom ételek, korhű öltözékek, zene és minden, ami a 40-50-es évek hangulatát idézi.

