Ekkora dinnyékért még a piacon is sor áll! Mutatjuk a bögyös modell szexi képeit!

Az amerikai énekesnő, Leah Kate újabb fotósorozattal lepte meg rajongóit, amelyben bátran vállalja nőies oldalát. A fiatal sztár merész pózokban mutatja meg magát, és a képek pillanatok alatt taroltak a közösségi médiában. Leah Kate egyre népszerűbb a világ popszínpadán, most pedig bebizonyította, hogy nemcsak hangjával, hanem stílusával és kisugárzásával is könnyedén meghódítja a közönséget

Vágólapra másolva!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!