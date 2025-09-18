Maga volt a mennyei csoda – Katalin valósággal tündökölt Donald Trump oldalán – képek

Hírlevél

III. Károly király szeptember 17-én este pompás állami bankettet adott Donald Trump amerikai elnök tiszteletére a windsori kastélyban. A fényűző esemény a brit-amerikai kapcsolatok történelmi mélységét és aktuális geopolitikai kihívásait ünnepelte.
A királyi pompát, diplomáciai gesztusokat és ünnepi hangulatot egyaránt felvonultató állami bankett színesítette III. Károly és Donald Trump második hivatalos találkozóját az Egyesült Királyságban.

A St. George-teremben megrendezett vacsorát mintegy 160 prominens vendég tisztelte meg jelenlétével — politikusok, üzleti vezetők, valamint technológiai és védelmi szektor képviselői. A terem közepén a fényűzően berendezett 50 méteres asztalnál foglaltak helyet, melyet évszázados ezüsttárgyak, gazdag virágdekoráció és hagyományos brit díszítések tettek emlékezetessé.

Károly király beszédében méltatta az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti „kötelező és időtlen” szövetséget. Rámutatott, hogy a két nemzet a történelem során – különösen a világháborúk alatt – együtt állt ki a szabadság és a demokrácia eszméiért.

Az ünnepi vacsora után Trump sem mulasztotta el a gesztusokat: beszédében azt mondta, hogy számára ez az esemény „az egyik legnagyobb megtiszteltetés”, és dicsérte Károly királyt a brit szellem ápolásáért.

III. Károly király és Donald Trump, állami bankett, windsori kastély
III. Károly király és Donald Trump, állami bankett, windsori kastély
