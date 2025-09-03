Sokat mutató bikiniben villantotta meg buja idomait a világ legismertebb ikerpárja - képek
A világhírű Rybka ikrek ismét felrobbantották az Instagramot: legújabb fotósorozatukban szexi, mégis elegáns képekkel lepték meg követőiket. A 29 éves ausztrál testvérpár nemcsak a sportos életmód és az elképesztő hajlékonyság szimbóluma, hanem divatikonként is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Az új galériában megmutatják, hogyan lehet egyszerre kifinomult és kihívó az ember – nem véletlen, hogy rajongóik milliós számban követik minden lépésüket.