Rendkívüli

merénylet

Terror a síneken: Magyarország történetének legvéresebb vasúti merénylete – helyszíni fotók

1931. szeptember 13-án Magyarország történetének talán legsúlyosabb terrortámadása rázta meg az országot: Biatorbágy közelében egy éjszakai gyorsvonatot robbanás siklatott ki a biatorbágyi viadukton.
A hajnali órákban Bécsből Budapestre tartó gyorsvonat haladt a biatorbágyi viadukton, amikor a sínek alatt elhelyezett robbanószerkezet működésbe lépett. A mozdony és több kocsi a mélybe zuhant, magával rántva az utasokat is. 

Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Emberek kutatnak sebesültek után a roncsok közt
Fotó: Fortepan / Pakots Zsolt

A tragédiában huszonketten azonnal szörnyethaltak, és több mint százhúsz ember sérült meg – köztük tizenheten súlyosan – sokkolva a közvéleményt és mély nyomot hagyva a kollektív emlékezetben.

 A helyszínre érkező mentők és katonák drámai körülmények között próbálták kimenteni a túlélőket a roncsok közül.

A biatorbágyi merénylet máig a magyar történelem egyik legsötétebb fejezete.

A merénylet elkövetője, a később elfogott Matuska Szilveszter, egy különös, mániákus személyiség volt, akinek indítékai a mai napig vitatottak. Egyesek szerint anarchista elveket vallott, mások személyes bosszút vagy elmebajt láttak a háttérben.

Matuskáról a mai napig nem lehet túl sokat tudni, és főleg az homályos közel egy évszázad után is, hogy miért követte el a tettét.

Biatorbágyi vasúti merénylet, Matuska Szilveszter
Galéria: Terror a síneken: az 1931-es biatorbágyi vasúti merénylet
1/16
A tragédia helyszíne – 1931

 

