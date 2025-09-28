Terror a síneken: Magyarország történetének legvéresebb vasúti merénylete – helyszíni fotók

A hajnali órákban Bécsből Budapestre tartó gyorsvonat haladt a biatorbágyi viadukton, amikor a sínek alatt elhelyezett robbanószerkezet működésbe lépett. A mozdony és több kocsi a mélybe zuhant, magával rántva az utasokat is.

Emberek kutatnak sebesültek után a roncsok közt

Fotó: Fortepan / Pakots Zsolt

A tragédiában huszonketten azonnal szörnyethaltak, és több mint százhúsz ember sérült meg – köztük tizenheten súlyosan – sokkolva a közvéleményt és mély nyomot hagyva a kollektív emlékezetben.

A helyszínre érkező mentők és katonák drámai körülmények között próbálták kimenteni a túlélőket a roncsok közül.

A biatorbágyi merénylet máig a magyar történelem egyik legsötétebb fejezete.

A merénylet elkövetője, a később elfogott Matuska Szilveszter, egy különös, mániákus személyiség volt, akinek indítékai a mai napig vitatottak. Egyesek szerint anarchista elveket vallott, mások személyes bosszút vagy elmebajt láttak a háttérben.