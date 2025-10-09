Hírlevél

Rendkívüli

Velencei-tó

Brutális mértékben csökkent a Velencei-tó vízállása – látványos képek a katasztrófáról

1 órája
A Velencei-tó vízszintje soha nem látott mélységekbe süllyedt az idei nyáron. A környék lakói és a természetvédők egyaránt aggódnak a tó jövője miatt, miközben a látvány lenyűgöző, de egyben szívszorító is. Galériánkban megmutatjuk, hogyan változott meg a tó arca az elmúlt hónapokban.
Velencei-tómeder aljaalacsony vízszint

Velencei-tó a meder alján – a vízszint drasztikus csökkenése komoly aggodalmakat kelt

 

Az idei nyár egyik legszembetűnőbb természeti jelensége a Velencei-tó rendkívül alacsony vízállása. A tavalyi csapadékszegény időszak és az emelkedő hőmérséklet jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tó vízszintje az elmúlt évtizedek legalacsonyabb szintjére esett vissza. 

Pákozd, 2025. október 8. A drónnal készült felvételen csónakok a Velencei-tóban Pákozd közelében 2025. október 8-án. Ezen a napon 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami 45 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelőtti értéket. MTI/Vasvári Tamás
A Velencei-tó Pákozd közelében
Fotó: Vasvári Tamás / MTI/Vasvári Tamás

A természetvédők szerint ez a folyamat nemcsak a helyi élővilágra, hanem a tó környéki turizmusra és a helyi közösségekre is hosszú távú hatással lehet.

A Velencei-tó Magyarország egyik legkedveltebb üdülőhelye, melynek sekély vize régen ideális környezetet biztosított a vízi sportok és a pihenés szerelmeseinek. Most azonban a meder alján kiszáradt területek és láthatóvá vált mederalakzatok emlékeztetnek arra, hogy a természet törékeny és változó.

A helyi hatóságok már intézkedéseket terveznek, hogy enyhítsék a vízszintcsökkenés hatásait, de a szakértők szerint hosszabb távú, fenntartható megoldásokra van szükség a tó megőrzése érdekében.

A Velencei-tó Gárdonynál

 

