Brutális mértékben csökkent a Velencei-tó vízállása – látványos képek a katasztrófáról

Velencei-tó a meder alján – a vízszint drasztikus csökkenése komoly aggodalmakat kelt

Az idei nyár egyik legszembetűnőbb természeti jelensége a Velencei-tó rendkívül alacsony vízállása. A tavalyi csapadékszegény időszak és az emelkedő hőmérséklet jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tó vízszintje az elmúlt évtizedek legalacsonyabb szintjére esett vissza.

A Velencei-tó Pákozd közelében

Fotó: Vasvári Tamás / MTI/Vasvári Tamás

A természetvédők szerint ez a folyamat nemcsak a helyi élővilágra, hanem a tó környéki turizmusra és a helyi közösségekre is hosszú távú hatással lehet.

A Velencei-tó Magyarország egyik legkedveltebb üdülőhelye, melynek sekély vize régen ideális környezetet biztosított a vízi sportok és a pihenés szerelmeseinek. Most azonban a meder alján kiszáradt területek és láthatóvá vált mederalakzatok emlékeztetnek arra, hogy a természet törékeny és változó.