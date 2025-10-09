Brutális mértékben csökkent a Velencei-tó vízállása – látványos képek a katasztrófáról

Velencei-tó a meder alján – a vízszint drasztikus csökkenése komoly aggodalmakat kelt
Az idei nyár egyik legszembetűnőbb természeti jelensége a Velencei-tó rendkívül alacsony vízállása. A tavalyi csapadékszegény időszak és az emelkedő hőmérséklet jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tó vízszintje az elmúlt évtizedek legalacsonyabb szintjére esett vissza.
A természetvédők szerint ez a folyamat nemcsak a helyi élővilágra, hanem a tó környéki turizmusra és a helyi közösségekre is hosszú távú hatással lehet.
A Velencei-tó Magyarország egyik legkedveltebb üdülőhelye, melynek sekély vize régen ideális környezetet biztosított a vízi sportok és a pihenés szerelmeseinek. Most azonban a meder alján kiszáradt területek és láthatóvá vált mederalakzatok emlékeztetnek arra, hogy a természet törékeny és változó.
A helyi hatóságok már intézkedéseket terveznek, hogy enyhítsék a vízszintcsökkenés hatásait, de a szakértők szerint hosszabb távú, fenntartható megoldásokra van szükség a tó megőrzése érdekében.