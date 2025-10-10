Brutális pusztítás, agyonbombázott város – képeken mutatjuk Budapestet a II. Világháború idején – galéria

A második világháború alatt Budapest súlyos csapásoknak volt kitéve. A várost átszelő harcok, a bombázások és a nyilas rémuralom nyomot hagytak az épületeken és az embereken egyaránt.

A galériánkban látható fotók segítségével betekintést nyerhetnek a város életébe a háború idején. Minden kép a múlt emlékeit őrzi, hogy emlékeztessen minket a háború kegyetlenségére és a túlélés erejére.

Galéria: Budapest a második világháború idején 1/19 A főváros bombázása Pesthidegkút felől nézve. A felvétel 1944. július 2-án készült

