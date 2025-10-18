Hírlevél

Rendkívüli!

Trump kinevette Zelenszkijt

Donald Trump

Diplomácia, kézfogások, feszültség – így zajlott Trump és Zelenszkij találkozója – galéria

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen találkozott, hogy megvitassák a két ország közötti kapcsolatokat és az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdéseket. A találkozó pillanatait fotósok is megörökítették – képgalériánkban megmutatjuk a legemlékezetesebb jeleneteket.
Donald TrumptalálkozóVolodimir Zelenszkij
