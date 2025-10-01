Megrázó képeken a Fülöp-szigeteki földrengés pusztítása – galéria

Tegnap este, helyi idő szerint nagyjából 21:59-kor (PHT) erős, 6,9-es magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek középső régióját, különösen Cebu szigetét. A rengés igen sekély, mintegy 5 kilométeres mélységben keletkezett, ami fokozta a felszíni károkat.

Közép-Fülöp-szigetek térségét heves, 6,9-es erősségű földrengés rázta meg

Fotó: Daniel Ceng/Anadolu/ Getty Images

Az igazgatási adatok szerint eddig legalább 69 halálos áldozatról számoltak be, és közel 147 sérültet regisztráltak.

A leginkább érintett település Bogo volt, amely közelében az epicentrum is található — itt a helyi kórházak gyorsan túlterheltté váltak. A földrengés során több épület – lakóházak, templomok, hidak – is súlyosan megrongálódott vagy teljesen összeomlott. A Daanbantayan városban található Santa Rosa de Lima katolikus templom, amely kulturális jelentőségű, részben megsemmisült.

San Remigióban a sportcsarnok omlott össze – több ember a nézőtéren rekedt – ráadásul hidak és utak is megrongálódtak, megnehezítve a segélycsapatok bejutását. A földrengést követően több utórengést is mértek, az egyik legerősebb 6.0 magnitúdójú volt, de nem adtak ki tsunami-riasztás.

A földrengés súlyos pusztítást okozott

Fotó: Daniel Ceng/Anadolu/ Getty Images

Az infrastruktúra sok helyen megsérült: áramszünetek, vízellátási zavarok és kommunikációs kihívások jellemezték a körzetet. Azonnal vészhelyzetet hirdettek ki San Remigióban, hogy felgyorsítsák a kárfelmérést és a mentési műveleteket.

Az elnök, Ferdinand Marcos Jr. személyesen ígéretet tett a gyors segítségre, és kabinetminiszterek vezetik a mentési csapatokat a helyszínen. A települések most nehéz helyzetben vannak: ideiglenes menedékhelyekre van szükség, és sürgető szükség mutatkozik orvosi ellátásra, védőfelszerelésekre, élelemre és tiszta vízre. A károk mélyrehatóak, és a teljes helyreállítás hónapokat is igénybe vehet.

A Fülöp-szigetek ismert a szeizmikus aktivitásáról, mivel a Csendes-óceáni „Tűzgyűrű” része, ahol a földkéreg lemezei állandó mozgásban vannak.

Képeken a földrengés pusztítása: