Fülöp-szigetek

Megrázó képeken a Fülöp-szigeteki földrengés pusztítása – galéria

Tegnap este a Közép-Fülöp-szigetek térségében heves, 6,9-es erősségű földrengés rázta meg Cebu tartományt, súlyos pusztítást okozva, legalább 69 áldozatot és tucat sérültet követelve. A rengés epicentruma Bogo város közelében volt, és jelentős épületek omlottak le, miközben a mentési munkálatok sürgősen megindultak.
Fülöp-szigetekföldrengésTűzgyűrű

Tegnap este, helyi idő szerint nagyjából 21:59-kor (PHT) erős, 6,9-es magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek középső régióját, különösen Cebu szigetét. A rengés igen sekély, mintegy 5 kilométeres mélységben keletkezett, ami fokozta a felszíni károkat. 

földrengés, BOGO CITY, CEBU, PHILIPPINES - OCTOBER 1: An international American fast-good restaurant is partially collapsed, following a magnitude 6.9 earthquake that jolted parts of the island, in Bogo City, Cebu, Philippines on October 01, 2025. Widespread damages to structures and properties, and multiple injuries and deaths have been reported following a powerful magnitude 6.9 earthquake that struck parts of Cebu on September 30. Local governments have declared a state of calamity in response to the situation, amid continued aftershocks. (Photo by Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)
Közép-Fülöp-szigetek térségét heves, 6,9-es erősségű földrengés rázta meg
Fotó: Daniel Ceng/Anadolu/ Getty Images

Az igazgatási adatok szerint eddig legalább 69 halálos áldozatról számoltak be, és közel 147 sérültet regisztráltak.

A leginkább érintett település Bogo volt, amely közelében az epicentrum is található — itt a helyi kórházak gyorsan túlterheltté váltak. A földrengés során több épület – lakóházak, templomok, hidak – is súlyosan megrongálódott vagy teljesen összeomlott. A Daanbantayan városban található Santa Rosa de Lima katolikus templom, amely kulturális jelentőségű, részben megsemmisült.

San Remigióban a sportcsarnok omlott össze – több ember a nézőtéren rekedt – ráadásul hidak és utak is megrongálódtak, megnehezítve a segélycsapatok bejutását. A földrengést követően több utórengést is mértek, az egyik legerősebb 6.0 magnitúdójú volt, de nem adtak ki tsunami-riasztás.

BOGO CITY, CEBU, PHILIPPINES - OCTOBER 1: Relatives become emotional after learning the death of their family member who is found dead in a partially collapsed house, following a magnitude 6.9 earthquake that jolted parts of the island, in Bogo City, Cebu, Philippines on October 01, 2025. Widespread damages to structures and properties, and multiple injuries and deaths have been reported following a powerful magnitude 6.9 earthquake that struck parts of Cebu on September 30. Local governments have declared a state of calamity in response to the situation, amid continued aftershocks. (Photo by Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)
A földrengés súlyos pusztítást okozott
Fotó: Daniel Ceng/Anadolu/ Getty Images

Az infrastruktúra sok helyen megsérült: áramszünetek, vízellátási zavarok és kommunikációs kihívások jellemezték a körzetet. Azonnal vészhelyzetet hirdettek ki San Remigióban, hogy felgyorsítsák a kárfelmérést és a mentési műveleteket.

Az elnök, Ferdinand Marcos Jr. személyesen ígéretet tett a gyors segítségre, és kabinetminiszterek vezetik a mentési csapatokat a helyszínen. A települések most nehéz helyzetben vannak: ideiglenes menedékhelyekre van szükség, és sürgető szükség mutatkozik orvosi ellátásra, védőfelszerelésekre, élelemre és tiszta vízre. A károk mélyrehatóak, és a teljes helyreállítás hónapokat is igénybe vehet.

A Fülöp-szigetek ismert a szeizmikus aktivitásáról, mivel a Csendes-óceáni „Tűzgyűrű” része, ahol a földkéreg lemezei állandó mozgásban vannak.

A földrendgésről készült videós anyagunkat itt olvashatja!

Képeken a földrengés pusztítása:

Galéria: Halálos éjszaka: Földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket
