Rendkívüli!

Zelenszkij lebukott: hazudik, mint a vízfolyás

megemlékezések

Koszorúk, fáklyák, főhajtás – így emlékeztek 1956 hőseire – galéria

Budapesten ma is méltósággal és emelkedett hangulatban emlékeztek az 1956-os forradalom hőseire. A nap során koszorúzásokat tartottak a Műegyetemnél, majd a hagyományos fáklyás menet indult a Bem térre, ahol beszédek, zene és közös főhajtás zárta a megemlékezések sorát.
megemlékezésekBem térfáklyás felvonulás

Október 22-én, az 1956-os forradalom előestéjén idén is több helyszínen idézték fel a forradalom szellemét Budapesten.

A nap a Műegyetem rakparton kezdődött, ahol diákok, egyetemi vezetők és közéleti szereplők helyezték el koszorúikat az ’56-os hősök emléktábláinál. 

Kora este innen indult a hagyományos fáklyás emlékmenet, amely a forradalom egykori útvonalát követve a Bem térre érkezett. A téren több százan gyűltek össze, hogy együtt emlékezzenek az eseményekre.

Koszorúzás az 1956-os Műegyetemi emlékműnél, koszorúzás1956, megemlékezés, Móczár Gábor, MóczárGábor, Panyi Miklós, PanyiMiklós, 2025
Emlékünnepség és a történelmi évfolyamok találkozója a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aulájában Ünnepi beszédet mond Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár
Hagyományos fáklyás emlékmenet A menet útvonala: Műegyetem – Szent Gellért tér – Szent Gellért rakpart – Várkert rakpart – Casino – Ybl Miklós tér – Clark Ádám tér – Fő utca – Jégverem utca – Bem rakpart – Bem tér
Bem téri ünnepség Beszédet mond Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter
Galéria: Koszorúk, fáklyák, főhajtás – így emlékeztek 1956 hőseire
1/27
Koszorúzás az 1956-os Műegyetemi emlékműnél

 

