Koszorúk, fáklyák, főhajtás – így emlékeztek 1956 hőseire – galéria

Október 22-én, az 1956-os forradalom előestéjén idén is több helyszínen idézték fel a forradalom szellemét Budapesten.

A nap a Műegyetem rakparton kezdődött, ahol diákok, egyetemi vezetők és közéleti szereplők helyezték el koszorúikat az ’56-os hősök emléktábláinál.

Kora este innen indult a hagyományos fáklyás emlékmenet, amely a forradalom egykori útvonalát követve a Bem térre érkezett. A téren több százan gyűltek össze, hogy együtt emlékezzenek az eseményekre.