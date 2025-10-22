Koszorúk, fáklyák, főhajtás – így emlékeztek 1956 hőseire – galéria

Budapesten ma is méltósággal és emelkedett hangulatban emlékeztek az 1956-os forradalom hőseire. A nap során koszorúzásokat tartottak a Műegyetemnél, majd a hagyományos fáklyás menet indult a Bem térre, ahol beszédek, zene és közös főhajtás zárta a megemlékezések sorát.
Október 22-én, az 1956-os forradalom előestéjén idén is több helyszínen idézték fel a forradalom szellemét Budapesten.
A nap a Műegyetem rakparton kezdődött, ahol diákok, egyetemi vezetők és közéleti szereplők helyezték el koszorúikat az ’56-os hősök emléktábláinál.
Kora este innen indult a hagyományos fáklyás emlékmenet, amely a forradalom egykori útvonalát követve a Bem térre érkezett. A téren több százan gyűltek össze, hogy együtt emlékezzenek az eseményekre.
Galéria: Koszorúk, fáklyák, főhajtás – így emlékeztek 1956 hőseire
1/27
Koszorúzás az 1956-os Műegyetemi emlékműnél
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!