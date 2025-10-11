Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

Trabant

Nem pöfög, nem dohog – elektromosan suhan Berlinben a Trabant – galéria

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egykor „verseny kartonként” emlegetett Trabant új életre kelt Berlinben: az ikonikus keletnémet autó immár elektromos hajtással rója a főváros utcáit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrabantturistaBerlin

Berlin utcáin ismét feltűnt a legendás Trabant – ezúttal azonban hangtalanul suhan. A Trabiworld nevű túraszolgáltató szeptember végén mutatta be az elektromos meghajtású változatot, amellyel a turisták „Trabi Safari” keretében fedezhetik fel a német fővárost. 

BERLIN, GERMANY - OCTOBER 01: A young woman walks past a mural showing an East German-era Trabant car breaking through the Berlin Wall at the East Side Gallery, a section of the former Berlin Wall that is covered in street art, on October 01, 2020 in Berlin, Germany. Germany will celebrate the 30th anniversary of German reunification this coming Saturday. The Berlin Wall, which divided East and West Berlin from 1961 until 1989, became a symbol of Germany's Cold War division. While East Germany and West Germany merged into today's Germany on October 3, 1990, distinct identities for many people born in the two regions remain. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
Egy fiatal nő sétál el egy falfestmény előtt, amely egy kelet-német korszakból származó Trabant autót ábrázol, amint áttöri a berlini falat
Fotó: Sean Gallup / Sean Gallup/Getty Images

Az autók épp a Pénzügyminisztérium épülete mellett gördülnek ki a telepről, szimbolikusan összekötve a múltat a jövővel.

A Trabant, amelyet 1957 és 1991 között gyártottak az egykori Német Demokratikus Köztársaságban, mára a keletnémet történelem egyik legismertebb jelképe lett. A Duroplast nevű, pamut- és gyantakeverékből készült karosszériájáról és egyszerű, kétütemű motorjáról híres jármű a „nép autója” volt, amelyre sokan éveket vártak.

Az elektromos változat most a fenntarthatóság jegyében született újjá, miközben Németország október 3-án ünnepelte az újraegyesítés 35. évfordulóját. A Trabi így nemcsak a múlt nosztalgikus emléke, hanem a jövő egyik zöld szimbóluma is lehet.

Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Elektromos Trabant, ElektromosTrabant
Galéria: Újjászületett a keletnémet ikon: elektromos Trabant hódít Berlin utcáin
1/25
Kelet-németek pezsgősüveget tartanak ki autójuk ablakán, miközben átlépik a kelet- és nyugat-német határt a fal leomlásának napján, 1989. november 9-én

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!