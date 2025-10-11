Nem pöfög, nem dohog – elektromosan suhan Berlinben a Trabant – galéria

Berlin utcáin ismét feltűnt a legendás Trabant – ezúttal azonban hangtalanul suhan. A Trabiworld nevű túraszolgáltató szeptember végén mutatta be az elektromos meghajtású változatot, amellyel a turisták „Trabi Safari” keretében fedezhetik fel a német fővárost.

Egy fiatal nő sétál el egy falfestmény előtt, amely egy kelet-német korszakból származó Trabant autót ábrázol, amint áttöri a berlini falat

Fotó: Sean Gallup / Sean Gallup/Getty Images

Az autók épp a Pénzügyminisztérium épülete mellett gördülnek ki a telepről, szimbolikusan összekötve a múltat a jövővel.

A Trabant, amelyet 1957 és 1991 között gyártottak az egykori Német Demokratikus Köztársaságban, mára a keletnémet történelem egyik legismertebb jelképe lett. A Duroplast nevű, pamut- és gyantakeverékből készült karosszériájáról és egyszerű, kétütemű motorjáról híres jármű a „nép autója” volt, amelyre sokan éveket vártak.