Egyesült Királyság

Nemcsak befolyásosak, hanem gyönyörűek is – képeken mutatjuk a világtörténelem legszebb uralkodónőit

Királynők, hercegnék és szultánák, akik alakították országok sorsát és a világ történelmét. Bemutatjuk a világ legbefolyásosabb és leggyönyörűbb uralkodónőit Sissytől Erzsébet királynőig!
Az évszázadok során számos női uralkodó hagyta otta a nyomát a történelemben. Sissy, az osztrák–magyar császárné, nemcsak szépségével, hanem karizmatikus személyiségével is emlékezetessé vált. Katalin hercegné és Diana hercegné – a modern királyi család ikonikus alakjai – humanitárius tevékenységükkel és stílusukkal formálták a köztudatot.

A múlt nagy alakjai között ott van Erzsébet királynő, aki hosszú uralkodása alatt stabilitást és nemzetközi tekintélyt hozott Egyesült Királyságának, valamint Hürrem szultána, aki az Oszmán Birodalom politikai életét alakította. II. Katalin orosz cárnő és a Romanovok Oroszország aranykorát és tragédiáit egyaránt képviselik.

A viktoriánus korszakot a Viktória királynő uralma határozta meg, miközben a ma élő uralkodók, mint Margrethe II. dán királynő és Letizia spanyol királyné, a modern monarchia példaképei, akik a társadalmi ügyeket és diplomáciát ötvözik hagyományos szerepükkel.

uralkodónőkirálynőhercegnő, uralkodónő, királynő, hercegnő, Empress Elisabeth in a star spangled robe. Oil on canvas. 1865 (Photo by Austrian Archives / IMAGNO / APA-PictureDesk via AFP)
uralkodónőkirálynőhercegnő, uralkodónő, királynő, hercegnő, Britain's Catherine, Princess of Wales arrives to attend a State Banquet at Windsor Castle, in Windsor, on September 17, 2025, during the second State Visit of US President Donald Trump. US Pre
uralkodónőkirálynőhercegnő, uralkodónő, királynő, hercegnő, Princess Diana is pictured after attending a Kirov Ballet performance in aid of the State Maryinsky Theatre, St Petersburg and the Royal Opera House Trust, at the Royal Opera House, Covent Gard
uralkodónőkirálynőhercegnő, uralkodónő, királynő, hercegnő, Portrait taken in February 1952 of the Princess Elizabeth of Great Britain, wearing a diamond crown. (Photo by AFP)
uralkodónőkirálynőhercegnő, uralkodónő, királynő, hercegnő, November 25, 2024, Madrid, Madrid, Spain: Queen Letizia of Spain photographed by portraits by Annie Leibovitz took at the Royal Palace will be exhibited at the at Banco de Espana on November 25
uralkodónőkirálynőhercegnő, uralkodónő, királynő, hercegnő, Portrait de la reine Margrethe de Danemark. (Photo by Arnaud de Wildenberg/Sygma/Sygma via Getty Images)
uralkodónőkirálynőhercegnő, uralkodónő, királynő, hercegnő, "Portrait de Catherine II (1729-1796), imperatrice de Russie" Peinture de Louis Caravaque (1684-1754) 18eme siecle. Saint Petersbourg, Chateau de Peterhof (Photo by Photo Josse / Bridgeman Imag
uralkodónőkirálynőhercegnő, uralkodónő, királynő, hercegnő, Portrait of Queen Victoria (1819-1901) Queen of Great Britain and Empress of India. Dated 19th Century (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
uralkodónőkirálynőhercegnő, uralkodónő, királynő, hercegnő, Roxelane ou Russelazie (la Ruthenienne), ou Hurrem (nee Anastasia Lisovska, vers 1500-1558), esclave puis epouse de Soliman I le Magnifique (1494-1566) - Roxelana, wife of Sultan Suleiman the Mag
uralkodónőkirálynőhercegnő, uralkodónő, királynő, hercegnő, Portraits of Russian Tsars, House of Romanov: Anna 7, Ivan VI 8, Elizabeth 9, Peter III 10, Catherine II the Great 11, Paul I 12, Alexander I 13, and Nicholas I 14. Handcoloured copperplate eng
Galéria: Képeken mutatjuk a világtörténelem legszebb uralkodónőit
1/10
Wittelsbach Erzsébet magyar királyné, Sisi

 

 

