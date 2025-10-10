Nemcsak befolyásosak, hanem gyönyörűek is – képeken mutatjuk a világtörténelem legszebb uralkodónőit

Az évszázadok során számos női uralkodó hagyta otta a nyomát a történelemben. Sissy, az osztrák–magyar császárné, nemcsak szépségével, hanem karizmatikus személyiségével is emlékezetessé vált. Katalin hercegné és Diana hercegné – a modern királyi család ikonikus alakjai – humanitárius tevékenységükkel és stílusukkal formálták a köztudatot.

A múlt nagy alakjai között ott van Erzsébet királynő, aki hosszú uralkodása alatt stabilitást és nemzetközi tekintélyt hozott Egyesült Királyságának, valamint Hürrem szultána, aki az Oszmán Birodalom politikai életét alakította. II. Katalin orosz cárnő és a Romanovok Oroszország aranykorát és tragédiáit egyaránt képviselik.

A viktoriánus korszakot a Viktória királynő uralma határozta meg, miközben a ma élő uralkodók, mint Margrethe II. dán királynő és Letizia spanyol királyné, a modern monarchia példaképei, akik a társadalmi ügyeket és diplomáciát ötvözik hagyományos szerepükkel.