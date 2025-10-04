Tizenöt éve szabadult el a vörösiszap – Kolontár és Devecser tragédiája képekben

2010. október 4-én délután szakadt át a vörösiszap-tározó gátja Ajka közelében. A kiömlő, erősen lúgos anyag percek alatt elöntötte Kolontár és Devecser egy részét, több mint egymillió köbméternyi iszap árasztotta el a településeket.
A katasztrófában tíz ember vesztette életét, több mint kétszázan megsérültek, és több száz otthon vált lakhatatlanná.
Az esemény a környezetre is súlyos hatással volt: a Marcal folyó élővilága szinte teljesen kipusztult, és még évekig tartott a helyreállítás.
Galériánkban a tragédia emlékezetes képeit mutatjuk be: a romba dőlt házakat, a vörösiszappal elöntött utcákat, otthonokat és a kármentés küzdelmeit.