Tizenöt éve szabadult el a vörösiszap – Kolontár és Devecser tragédiája képekben

2010. október 4-én délután szakadt át a vörösiszap-tározó gátja Ajka közelében. A kiömlő, erősen lúgos anyag percek alatt elöntötte Kolontár és Devecser egy részét, több mint egymillió köbméternyi iszap árasztotta el a településeket.

Devecser és Kolontár utcáit elöntötte a maró iszap

Fotó: Kurucz Árpád

A katasztrófában tíz ember vesztette életét, több mint kétszázan megsérültek, és több száz otthon vált lakhatatlanná.

Az esemény a környezetre is súlyos hatással volt: a Marcal folyó élővilága szinte teljesen kipusztult, és még évekig tartott a helyreállítás.

Haltetemek a Marcal folyóban

Fotó: Bertleff András