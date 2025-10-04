Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló felvétel! – videón mutatjuk, ahogy ellepték a drónok Németország légterét

vörösiszap

Tizenöt éve szabadult el a vörösiszap – Kolontár és Devecser tragédiája képekben

Tizenöt éve történt Magyarország egyik legsúlyosabb ipari katasztrófája: 2010. október 4-én átszakadt a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának vörösiszap-tározója, amelynek következtében Devecser és Kolontár utcáit és házait elöntötte a maró iszap. A pusztító áradat életeket követelt, otthonokat tett lakhatatlanná és hosszú időre nyomot hagyott a környék emlékezetében. Képeinken felidézzük a tragédiát és következményeit.
vörösiszapKolontárDevecsertragédia

2010. október 4-én délután szakadt át a vörösiszap-tározó gátja Ajka közelében. A kiömlő, erősen lúgos anyag percek alatt elöntötte Kolontár és Devecser egy részét, több mint egymillió köbméternyi iszap árasztotta el a településeket. 

2010. október 5. Kolontár, vörösiszap. Katasztrófa. Környezetszennyezés. Ajkai salakanyag tároló gátja átszakadt. Fotó: Kurucz Árpád
Devecser és Kolontár utcáit elöntötte a maró iszap
Fotó: Kurucz Árpád

A katasztrófában tíz ember vesztette életét, több mint kétszázan megsérültek, és több száz otthon vált lakhatatlanná. 

Az esemény a környezetre is súlyos hatással volt: a Marcal folyó élővilága szinte teljesen kipusztult, és még évekig tartott a helyreállítás.

vészhelyzet mérgező iszap iszapömlés ökológiai katasztrófa szennyezés pusztító vörösiszap Kolontár Devecser Somlóvásásrhely katasztrófahelyzet Ajkai timföldgyár tározó gátszakadás katasztrófavédelem tűzoltók katasztrófavédelmi és vízügyi szakemberek lúg semlegesítése Mórichida semlegesítőanyag bemosatása Marcal folyó Marcal-duzzasztó halpusztulás haltatemek
Haltetemek a Marcal folyóban
Fotó: Bertleff András

Galériánkban a tragédia emlékezetes képeit mutatjuk be: a romba dőlt házakat, a vörösiszappal elöntött utcákat, otthonokat és a kármentés küzdelmeit.

Galéria: Vörösiszap-katasztrófa – Kolontár és Devecser tragédiája képekben
1/25
Tizenöt éve, 2010. október 4-én történt Magyarország egyik legsúlyosabb ipari katasztrófája, Devecser és Kolontár utcáit elöntötte a maró iszap

 

 

