Romok, áradások, menekülő emberek – a Kalmaegi tájfun letarolta a Fülöp-szigeteket – képek a pusztításról

A Fülöp-szigetek több részét is súlyosan érintette a Kalmaegi tájfun, amely vasárnap este érte el a szigetcsoport keleti partvidékét.

A több mint 180 kilométer/órás széllökésekkel érkező vihar egész településeket döntött romba, és hatalmas mennyiségű csapadékot zúdított a térségre

A helyi hatóságok szerint több ezer lakos kényszerült elhagyni otthonát, és számos út, híd, valamint elektromos hálózat is megrongálódott. Több térségben még mindig nincs áram, és az ivóvízellátás is akadozik.

A mentőcsapatok jelenleg a leginkább sújtott területeken dolgoznak, ahol sokan rekedtek el az áradások miatt. A hadsereg és a katasztrófavédelem közösen próbálja biztosítani az alapvető ellátást és a menekültek elszállásolását.