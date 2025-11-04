Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos gondok a fronton: szembeszegültek Zelenszkijjel

Fülöp-szigetek

Romok, áradások, menekülő emberek – a Kalmaegi tájfun letarolta a Fülöp-szigeteket – képek a pusztításról

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tomboló szél, áradások és romba dőlt házak – a Kalmaegi tájfun tegnap sújtott le a Fülöp-szigetekre, több tartományban is hatalmas károkat okozva. Több tartományban is áramszünet, áradások és földcsuszamlások bénították meg az életet, miközben ezrek menekültek a biztonságosabb területekre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fülöp-szigetektájfunpusztítás

A Fülöp-szigetek több részét is súlyosan érintette a Kalmaegi tájfun, amely vasárnap este érte el a szigetcsoport keleti partvidékét. 

A több mint 180 kilométer/órás széllökésekkel érkező vihar egész településeket döntött romba, és hatalmas mennyiségű csapadékot zúdított a térségre

A helyi hatóságok szerint több ezer lakos kényszerült elhagyni otthonát, és számos út, híd, valamint elektromos hálózat is megrongálódott. Több térségben még mindig nincs áram, és az ivóvízellátás is akadozik. 

A mentőcsapatok jelenleg a leginkább sújtott területeken dolgoznak, ahol sokan rekedtek el az áradások miatt. A hadsereg és a katasztrófavédelem közösen próbálja biztosítani az alapvető ellátást és a menekültek elszállásolását.

Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Fülöp-szigetek, tájfun, Fülöp-szigetektájfun, Kalmaegi tájfun
Galéria: A természet haragja – így néz ki a Fülöp-szigetek a Kalmaegi tájfun után
1/25
Vízben gázolnak a mentőegység tagjai egymásra torlódott autók mellett a Fülöp-szigeteki Cebu nagyvárosban

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!