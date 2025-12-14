Hitte volna? Már száz éve szól a magyar rádió – galéria

A magyar rádiózás története több mint százéves múltra tekint vissza, és jóval a hagyományos műsorszórás kezdete előtt indult.

A Telefonhírmondó, Puskás Tivadar úttörő találmánya 1893-ban már napi híreket, időjárás-jelentést, sőt színházi közvetítéseket juttatott el a hallgatókhoz vezetékes hálózaton keresztül. Bár nem rádiófrekvencián működött, mégis ez teremtette meg azt a közönséget és tartalmi modellt, amelyből később a rádiózás is kinőhetett.

Az első rendszeres rádióadás 1925. december 1-jén indult Magyarországon, amely gyorsan a korszak egyik legfontosabb tömegmédiumává vált. A két világháború közötti években a rádió a kulturális élet, a hírközlés és az ismeretterjesztés egyik fő fóruma lett. A családok esténként a készülék köré gyűltek, és a műsorok sokszor közösségi élménnyé váltak.

Az 1956-os forradalom napjaiban a Magyar Rádió történetének egyik legfontosabb szerepét töltötte be: a Bródy Sándor utcai épület ostroma, a felhívások és a folyamatos tudósítások a forradalom jelképeivé váltak. A forradalom után a rádió továbbra is meghatározó, de szigorúan felügyelt médium maradt.

A hatvanas évek új fejezetet hoztak: a technikai fejlődés és a táskarádiók elterjedése révén a rádió valóban személyessé vált, mobil médium is lett. A tranzisztoros készülékek generációk kezébe adták a zenehallgatás szabadságát, és a rádió vált a nyugati könnyűzene, a hazai beatkorszak és a fiatalok kulturális önkifejezésének egyik legfontosabb csatornájává. A korszak slágerlistái, ifjúsági műsorai és zenei kívánságműsorai máig nosztalgikus ikonok.

Képgalériánk ezekről az időkről mesél.