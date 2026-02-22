A 15 perc hírnév látnoka: 39 éve halt meg Andy Warhol, a pop-art pápája

Andy Warhol 58 évesen, 1987. február 22-én hunyt el egy rutin epehólyagműtétet követő orvosi mulasztás miatt.
A pop-art központi figurájaként alapjaiban formálta át a 20. század vizuális kultúráját és szemléletmódját.
Filozófiája szerint a modern, információval telített társadalomban a szenvtelen művészeté a jövő, ahol a tömegmédia bárkit képes pillanatok alatt a csúcsra repíteni – tőle származik a híres jóslat is, miszerint egyszer mindenkinek kijár majd tizenöt perc hírnév.
Bár kritikusai közül sokan ma is megkérdőjelezik munkássága mélységét, és puszta szemfényvesztésnek tartják azt, Warhol tudatosan játszott a kettősséggel: műveiben egyszerre gúnyolta és lovagolta meg a pénz- és hírnévközpontú világot. Saját bevallása szerint az üzleti siker volt számára a legmagasabb rendű művészeti forma. Örökségét ma a pittsburghi Andy Warhol Múzeum gondozza, alkotásai pedig rekordösszegekért cserélnek gazdát a nemzetközi műkereskedelemben.
Andy Warhol radikálisan új megközelítést hozott a művészetbe: nála a hétköznapi fogyasztási cikkek – legyen szó konzervdobozokról, fizetőeszközökről vagy ketchupos flakonokról – ugyanolyan ikonikus státuszt kaptak, mint a hollywoodi sztárok. Karrierje az 1950-es évek végére ívelt fel, de még nem mint képzőművész, hanem mint New York egyik legsikeresebb reklámgrafikusa.
Munkásságának védjegyévé vált a szitanyomásos eljárás, amellyel sorozatgyártott hatást kölcsönzött a portréinak. Olyan meghatározó történelmi és kulturális alakokat örökített meg ezzel a technikával, mint:
Politikai vezetők: Mao Ce-tung és Lenin.
Kulturális ikonok: Elvis Presley, Mick Jagger és Jackie Kennedy.
Hagyatéka ma is dollármilliárdokat ér, művei pedig ott vannak minden pólón és bögrén, pont úgy, ahogy azt a tömegtermelés imádójaként megálmodta.