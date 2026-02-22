A 15 perc hírnév látnoka: 39 éve halt meg Andy Warhol, a pop-art pápája

Andy Warhol 58 évesen, 1987. február 22-én hunyt el egy rutin epehólyagműtétet követő orvosi mulasztás miatt.

A pop-art központi figurájaként alapjaiban formálta át a 20. század vizuális kultúráját és szemléletmódját.

Filozófiája szerint a modern, információval telített társadalomban a szenvtelen művészeté a jövő, ahol a tömegmédia bárkit képes pillanatok alatt a csúcsra repíteni – tőle származik a híres jóslat is, miszerint egyszer mindenkinek kijár majd tizenöt perc hírnév.

Andy Warhol a védjegyévé vált platinaszőke parókájában. Megszállottan gyűjtötte őket, otthonában több tucat hasonló darabot tartott. A képen Marx fivérek című alkotása előtt áll. Szitanyomat a Tíz portré a huszadik századi zsidókról című sorozatából

Fotó: Northfoto

Bár kritikusai közül sokan ma is megkérdőjelezik munkássága mélységét, és puszta szemfényvesztésnek tartják azt, Warhol tudatosan játszott a kettősséggel: műveiben egyszerre gúnyolta és lovagolta meg a pénz- és hírnévközpontú világot. Saját bevallása szerint az üzleti siker volt számára a legmagasabb rendű művészeti forma. Örökségét ma a pittsburghi Andy Warhol Múzeum gondozza, alkotásai pedig rekordösszegekért cserélnek gazdát a nemzetközi műkereskedelemben.