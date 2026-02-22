Hírlevél
andy warhol

A 15 perc hírnév látnoka: 39 éve halt meg Andy Warhol, a pop-art pápája

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Vajon mi köze van egy paradicsomleves-konzervnek a magasművészethez? Andy Warhol számára bizony van. A pittsburghi szegénységből indult reklámgrafikus nemcsak a festészetet forradalmasította a szitanyomataival, de ő volt az első, aki megértette a tömegmédia és a hírnév erejét. „A jövőben mindenki híres lesz 15 percre” – jósolta, és az Instagram korában látjuk csak igazán, mennyire igaza volt. Bár egy 1968-as merényletet csodával határos módon túlélt, 1987. február 22-én egy rutinműtét utáni váratlan rosszullét végleg kioltotta a pop-art királyának életét. Emlékezzünk a különcre, aki nélkül ma máshogy néznének ki a múzeumaink és a hirdetőoszlopaink.
andy warholhírnévartpop-art

Andy Warhol 58 évesen, 1987. február 22-én hunyt el egy rutin epehólyagműtétet követő orvosi mulasztás miatt. 

A pop-art központi figurájaként alapjaiban formálta át a 20. század vizuális kultúráját és szemléletmódját. 

Filozófiája szerint a modern, információval telített társadalomban a szenvtelen művészeté a jövő, ahol a tömegmédia bárkit képes pillanatok alatt a csúcsra repíteni – tőle származik a híres jóslat is, miszerint egyszer mindenkinek kijár majd tizenöt perc hírnév.

September 3, 2020, New York City, New York, USA: American Pop Artist Andy Warhol, half-length Portrait in front of Marx Brothers Screen-print from his series Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century, Jewish Museum, New York City, New York, USA, Bernard Gotfryd, 1980.
Andy Warhol a védjegyévé vált platinaszőke parókájában. Megszállottan gyűjtötte őket, otthonában több tucat hasonló darabot tartott. A képen Marx fivérek című alkotása előtt áll. Szitanyomat a Tíz portré a huszadik századi zsidókról című sorozatából
Fotó: Northfoto

Bár kritikusai közül sokan ma is megkérdőjelezik munkássága mélységét, és puszta szemfényvesztésnek tartják azt, Warhol tudatosan játszott a kettősséggel: műveiben egyszerre gúnyolta és lovagolta meg a pénz- és hírnévközpontú világot. Saját bevallása szerint az üzleti siker volt számára a legmagasabb rendű művészeti forma. Örökségét ma a pittsburghi Andy Warhol Múzeum gondozza, alkotásai pedig rekordösszegekért cserélnek gazdát a nemzetközi műkereskedelemben.

Galéria: Sztárok és szitanyomatok: Andy Warhol rejtélyes élete képekben
Reneszánsz festmények részletei, Andy Warhol Botticelli, Vénusz születése című festménye a Pop-art mítoszok című kiállításon a madridi Thyssen-Bornemisza múzeumban

 

Andy Warhol radikálisan új megközelítést hozott a művészetbe: nála a hétköznapi fogyasztási cikkek – legyen szó konzervdobozokról, fizetőeszközökről vagy ketchupos flakonokról – ugyanolyan ikonikus státuszt kaptak, mint a hollywoodi sztárok. Karrierje az 1950-es évek végére ívelt fel, de még nem mint képzőművész, hanem mint New York egyik legsikeresebb reklámgrafikusa.

Munkásságának védjegyévé vált a szitanyomásos eljárás, amellyel sorozatgyártott hatást kölcsönzött a portréinak. Olyan meghatározó történelmi és kulturális alakokat örökített meg ezzel a technikával, mint:

Politikai vezetők: Mao Ce-tung és Lenin.

Kulturális ikonok: Elvis Presley, Mick Jagger és Jackie Kennedy.

Hagyatéka ma is dollármilliárdokat ér, művei pedig ott vannak minden pólón és bögrén, pont úgy, ahogy azt a tömegtermelés imádójaként megálmodta.
 

