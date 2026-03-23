Só-liszt gyurma, pöttyös tányér, űrhajós sapka: ilyen volt óvodásnak lenni a nyolcvanas években

Nosztalgikus időutazásra hívjuk: íme a 80-as évek óvodája, ahol a szabadság és a szigor különös elegyet alkotott.
Az érkezéskor így köszöntünk: „Kezit csókolom, szervusztok gyerekek!” Az öltözőben küzdöttünk a cipőfűzéssel, ami akkoriban felért egy mérnöki diplomával.
Az ovi udvarán hatalmas lepényfa alatt gyűjtöttük a termést, majd irány a mókuskerék, amin addig szaladtunk, amíg szusszal bírtuk. A mérleghinta és a fekete gumihinta elnyűhetetlen darabok voltak, nyekergésük ma is fülünkben cseng.
Bent a csoportszobában a kreativitás a só-liszt gyurmában teljesedett ki, amiből mindenki ehetetlen pereceket gyártott. Aztán jött a feketeleves: a délutáni csendes pihenő. Az összecsukható fémágyak nyikorgása és a menzás tea illata lengte be a termet. Mindig volt egy feszült pillanat, amikor kiderült, kit ért „baleset" az alvás alatt, ami az ovis hierarchia legmélyebb pontját jelentette.
De voltak fénypontok is! A diavetítés, amikor a sötétben megelevenedtek a mesék, vagy a farsang, ahol mindenki vagy Piroska, vagy indián volt.
Önnek mi volt a jele az óvodában?