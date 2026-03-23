Só-liszt gyurma, pöttyös tányér, űrhajós sapka: ilyen volt óvodásnak lenni a nyolcvanas években

Bent a csoportszobában a kreativitás a só-liszt gyurmában teljesedett ki, amiből mindenki ehetetlen pereceket gyártott. Aztán jött a feketeleves: a délutáni csendes pihenő. Az összecsukható fémágyak nyikorgása és a menzás tea illata lengte be a termet. Mindig volt egy feszült pillanat, amikor kiderült, kit ért „baleset" az alvás alatt, ami az ovis hierarchia legmélyebb pontját jelentette.

De voltak fénypontok is! A diavetítés, amikor a sötétben megelevenedtek a mesék, vagy a farsang, ahol mindenki vagy Piroska, vagy indián volt.

Önnek mi volt a jele az óvodában?