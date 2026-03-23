Só-liszt gyurma, pöttyös tányér, űrhajós sapka: ilyen volt óvodásnak lenni a nyolcvanas években

Bár az okostelefonok és a modern fejlesztőjátékok még a kanyarban sem voltak, a nyolcvanas évek óvodásainak élete korántsem volt unalmas. Egy olyan korszakról beszélünk, ahol a közösségi létet a „mindenki egyenlő” elve határozta meg: ovis jelek a szekrényeken, közös teázások, és a fegyelem, amit az óvó nénik kérlelhetetlen, de szeretetteljes tekintete tartott fenn. Galériánkban felelevenítjük a korszak legmeghatározóbb emlékeit képekben.
Nosztalgikus időutazásra hívjuk: íme a 80-as évek óvodája, ahol a szabadság és a szigor különös elegyet alkotott.

Az érkezéskor így köszöntünk: „Kezit csókolom, szervusztok gyerekek!” Az öltözőben küzdöttünk a cipőfűzéssel, ami akkoriban felért egy mérnöki diplomával.

Magyarország, Budapest I. Vérmező, játszótér és játékkölcsönző a Mikó utca közelében. Év 1977 Képszám 141254 Fotó adományozó Hlatky Katalin-Főkert Kulcsszavak pedálos autó, Budapest
A pedálos Moszkvics, általában csak egy-két darab volt belőle, ki kellett várni a sorunkat, ha bele akartunk ülni, 1977
Fotó: Fortepan/Hlatky Katalin-Főkert

 

Az ovi udvarán hatalmas lepényfa alatt gyűjtöttük a termést, majd irány a mókuskerék, amin addig szaladtunk, amíg szusszal bírtuk. A mérleghinta és a fekete gumihinta elnyűhetetlen darabok voltak, nyekergésük ma is fülünkben cseng.

Év 1970 Képszám 214413 Fotó adományozó FŐFOTÓ Kulcsszavak óvoda, gyerekágy, szőttes
kulcsszó: Óvoda Év 1978 Képszám 175384 Fotó adományozó Chuckyeager tumblr Kulcsszavak óvoda, ballagás
Leírás Magyarország, Budapest IV. Mártírok útja 1., az óvoda Pozsonyi utca felőli parkja. Év 1978 Képszám 129841 Fotó adományozó Kovacsik Tamás Kulcsszavak strand, óvoda, Budapest, színes Kulcsszó hozzáadása
kulcsszó óvoda Magyarország, Budapest III. Békásmegyeri lakótelep, a Medgyessy Ferenc utcai ma Hétszínvirág Művészeti Óvoda. Év 1979 Képszám 207311 Fotó adományozó FŐFOTÓ Kulcsszavak Budapest Kulcsszó hozzáadása
kulcsszó: óvoda Magyarország, Budapest XI. a felvétel az Ezüstfenyő téri óvoda udvarán készült. Év 1980 Képszám 293413 Fotó adományozó Mezei Attila Szerző Léczfalvi Kulcsszavak Budapest, ünneplő ruha
Leírás Magyarország, Kőszeg MÁV Nevelőintézet. Év 1980 Képszám 44159 Fotó adományozó Baráth Endre Kulcsszavak osztálykép, óvoda, gyerekek, tréningruha
Magyarország, Szentendre Szentlászlói (Lenin) úti óvoda udvara. Év 1980 Képszám 44817 Fotó adományozó Déri György Kulcsszavak ünnepség, óvoda, zokni
Leírás Magyarország, Budapest XIII. Babér utca 32., óvoda. Év 1980 Képszám 41428 Fotó adományozó Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény Kulcsszavak óvoda, enteriőr, gyerekbútor, Budapest
Magyarország, Szentendre Vasvári lakótelep, Vasvári Óvoda. A háttérben a Pismány-hegy déli oldala látható. Év 1980 Képszám 32731 Fotó adományozó Déri György Kulcsszavak színes
Leírás Magyarország, Budapest IX. Vágóhíd utcai óvoda. Év 1980 Képszám 25909 Fotó adományozó Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény Kulcsszavak gyerekjáték, óvoda, gyerekek, Budapest
Év 1983 Képszám 75709 Fotó adományozó Jankó Attila Kulcsszavak bútor, óvoda, játék, polc, Orion AT 505 Duna
Magyarország, Csanádapáca Gorkij utca 19., Óvoda. Év 1983 Képszám 75756 Fotó adományozó Jankó Attila Kulcsszavak felirat, óvoda, tipográfia
Ezek az ágyak minden ovis emlékezetébe beleégtek. A fémváz hidegsége, a vászon sajátos illata és az a tipikus csikorgó hang, amit nyitáskor és csukáskor adtak ki, 1970

Bent a csoportszobában a kreativitás a só-liszt gyurmában teljesedett ki, amiből mindenki ehetetlen pereceket gyártott. Aztán jött a feketeleves: a délutáni csendes pihenő. Az összecsukható fémágyak nyikorgása és a menzás tea illata lengte be a termet. Mindig volt egy feszült pillanat, amikor kiderült, kit ért „baleset" az alvás alatt, ami az ovis hierarchia legmélyebb pontját jelentette.

De voltak fénypontok is! A diavetítés, amikor a sötétben megelevenedtek a mesék, vagy a farsang, ahol mindenki vagy Piroska, vagy indián volt.

Önnek mi volt a jele az óvodában?

 

