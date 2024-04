Egy állatjóléti szervezet feladata Puerto Rico történelmi negyedében, hogy az elfogott macskákat örökbe adják, ideiglenes gondozót keressenek nekik, vagy menhelyre vigyék. Közel 200 macskának otthont találni nagyon nehéz, még akkor is, ha arra is van lehetőségük, hogy az Egyesült Államokban keressenek gazdát a most még kóbor cicáknak.