A kaliforniai Big Sur partvidékén található Bixby Canyon híd, a festői helyszínnek és az impozáns külsejének köszönhetően Kalifornia egyik legtöbbet fényképezett hídja. A Bixby Canyon híd szerepel a "Play Misty For Me" című filmben, valamint számos autóhirdetésben, ez adta a Death Cab for Cutie dalának témáját, és még saját bélyegzője is van.