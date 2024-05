122 emeletes lesz a világ legmagasabb lakóépülete Dubajban

A luxusingatlanok mindegyike világszínvonalú wellnessfelszereltséggel rendelkezik majd.

Az IHG szállodalánc Six Senses nevű felhőkarcolója az Egyesült Arab Emírségekben, a Dubai Marina kikötőben épül majd fel.

A lakások között két-, három- és négy hálószobás kialakításúak, félszintes penthouse-ok és öt hálószobás háromszintes „kastélyok” is választhatók. A lakók testre szabhatják az egyes ingatlanokat, akár az otthoni fitneszeszközöket is kiválaszthatják.



Az egészségügyi és fitneszlétesítmények átfogó csomagjaként, egy összesen 5690 négyzetméteres központ is várja majd az ide költözőket.