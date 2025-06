A ballagás szimbolikus jelentéssel is bír, a végzősök nemcsak az iskolájuktól, hanem eddigi életüktől is búcsút vesznek, hiszen egy korszak lezárásaként tekinthetünk rá, mely után új élet vár rájuk. A ballagás egyben a gyermekkor végét és a felnőtté válás kezdetét is jelképezi.

Vágólapra másolva!

Magyarországon a szokás Selmecbányáról indult el az 1870-es években, amikor a helyi erdészeti és bányászati akadémia hallgatói az iskolától való búcsúzásuk gyanánt a Ballag már a vén diák… kezdetű dalt énekelték el. Hamarosan az egész országra átterjedt ez a hagyomány.

Galéria: Ballagás 1/14 Lorántffy Zsuzsanna utca 3., Baár-Madas Református Gimnázium (később Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon). Gimnazisták ballagása. 1937

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!