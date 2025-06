Hűséges társ minden korban

A kutya évszázadok óta az ember hű társa, Magyarországon pedig különösen fontos szerepet töltött be a XX. század elején. 1902-ben rendezték meg az első országos kutyakiállítást Budapesten. Itt már akkor is bemutatták a jellegzetes magyar fajtákat, például a pulit és a komondort. Főként munkakutyaként tartották őket – terelésre, őrzésre és vadászatra. A két világháború során a kutyák katonai feladatokat is elláttak, például sebesültek keresését és üzenetküldést.

A háború utáni időszakban a kutyatartás fokozatosan átalakult: egyre inkább családtaggá váltak, különösen a városi középosztály körében.

Az 1950-es években a Budapesti Állatkertben külön kutyabemutatókat is tartottak, hogy népszerűsítsék a felelős kutyatartást. Az első hivatalos magyar rendőrkutya-kiképző központ 1950-ben alakult meg. Külön kutyaiskolák működtek nyomkövetésre, robbanóanyag-felderítésre, sőt őrzés-védésre is. Az 1960-as évektől kezdve egyre népszerűbbek lettek a fajtatiszta kutyák, a kutyakiállítások pedig virágkorukat élték. Ebben az időszakban kezdődött meg a modern kutyakiképzés és a hobbiállattartás is. A magyar kutyafajták – például a puli, a kuvasz és a komondor – nemcsak hazánkban, hanem külföldön is elismertek lettek. A kutya hűsége és szeretete időtálló érték maradt.