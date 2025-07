A NASA utolsó nagy dobása: ilyen volt a legendás űrrepülőgép utolsó útja - galéria

Az amerikai űrsiklóprogram 1981-ben indult a Columbia első útjával, és 2011-ben zárult le az Atlantis STS-135 jelű küldetésével. Összesen 135 repülést hajtottak végre.

Az űrsiklók – mint az Atlantis, Endeavour, Discovery vagy Columbia – különlegessége az volt, hogy többször is felhasználhatók voltak, ezzel forradalmasítva az űrutazást a korábbi, egyszer használatos rakétákhoz képest.

A shuttle-ök nemcsak embereket szállítottak, hanem műholdakat, laborokat, sőt, az ISS egyes moduljait is. Az Atlantis például kétszer is járt a Mir űrállomáson, és több fontos modult szállított az ISS-hez is.



Az STS-135 küldetés legénysége mindössze négy főből állt, ami a legalacsonyabb létszámú csapat volt az űrsiklóprogram történetében.

Christopher Ferguson parancsnokként vezette a küldetést.

Douglas Hurley pilótaként szolgált, később ő lett az egyik első asztronauta, aki a SpaceX Crew Dragon fedélzetén tért vissza az űrbe 2020-ban.

Sandra Magnus és Rex Walheim küldetésspecialistákként vettek részt a repülésben.

A küldetés célja főként utánpótlás szállítása volt az ISS-re, de emellett kísérleti eszközöket és egy újrafelhasználható tárolómodult is vittek fel.