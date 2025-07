A barna hajú, barna szemű sztár most dögös képeket osztott meg magáról, amelyeken tökéletes alakját és nőies kisugárzását hangsúlyozza. Nina elegáns, mégis kihívó stílusa most is lenyűgözte a rajongókat – a kommentek szerint egyszerűen nem lehet róla levenni a szemünket.