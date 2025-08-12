A magyar nyaralók is retteghetnek - sokkoló képeken az adriai tűzvész

A montenegrói erdőtüzek augusztus közepén súlyosbodtak, amikor a belföldi hegységi területekről a lángok elérték az Adriai-tenger partvidékét. A tüzek különösen a Garač-hegy térségében pusztítanak, és már a főváros, Podgorica közelében is aktívak. A helyzet nemzetközi figyelmet keltett, Szerbia mentőhelikoptert küldött segítségül. A száraz nyári időjárás és az erős mediterrán szelek jelentősen megnehezítik az oltási munkálatokat, miközben a népszerű turisztikai desztinációk is veszélybe kerültek.