Arany és fagy birodalma – a Klondike legendája

A Klondike-i aranyláz hősei és áldozatai

1896 augusztusában aranyat találtak a Klondike-folyó környékén, a mai Yukon területén, Kanada északi részén. A hírek villámgyorsan terjedtek, és három év alatt több mint 100 000 ember indult útnak a „nagy fogás” reményében. A bányászok többsége a Chilkoot-hágón és a White Pass-on keresztül jutott el a területre, gyakran rendkívül kemény körülmények között.

A környék kisvárosai – például Dawson City – pillanatok alatt nyüzsgő telepesközpontokká váltak, tele sátrakkal, kocsmákkal és kereskedőkkel. Bár sokan gazdagodtak meg, a többség üres kézzel, kimerülten tért vissza.

A Klondike-i aranyláz nemcsak gazdasági, hanem kulturális örökséget is hagyott maga után, legendákat szülve a bátorságról, kitartásról és a vadon meghódításáról.