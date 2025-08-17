Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
arany

Arany és fagy birodalma – a Klondike legendája

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Klondike-i aranyláz (1896–1899) az észak-amerikai történelem egyik legnagyobb aranyláz-kitörése volt, amikor több tízezer bányász érkezett a kanadai Yukon területére arany reményében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aranyamerikaaranylázAlaska

A Klondike-i aranyláz hősei és áldozatai

1896 augusztusában aranyat találtak a Klondike-folyó környékén, a mai Yukon területén, Kanada északi részén. A hírek villámgyorsan terjedtek, és három év alatt több mint 100 000 ember indult útnak a „nagy fogás” reményében. A bányászok többsége a Chilkoot-hágón és a White Pass-on keresztül jutott el a területre, gyakran rendkívül kemény körülmények között.

A környék kisvárosai – például Dawson City – pillanatok alatt nyüzsgő telepesközpontokká váltak, tele sátrakkal, kocsmákkal és kereskedőkkel. Bár sokan gazdagodtak meg, a többség üres kézzel, kimerülten tért vissza.

A Klondike-i aranyláz nemcsak gazdasági, hanem kulturális örökséget is hagyott maga után, legendákat szülve a bátorságról, kitartásról és a vadon meghódításáról.

Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Klondike-i aranyláz (1896–1899), aranyásás, halál, arany
Galéria: Az út, amelyen ezrek indultak a gazdagság felé
1/14
Ma a Klondike története turisztikai látványosság Yukonban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!