Lélegzetelállító látvány: elképesztő fotókon az augusztus 20-i tűzijáték

tűzijáték

Lélegzetelállító látvány: elképesztő fotókon az augusztus 20-i tűzijáték

A Szent István-nap csúcspontja minden évben a 21 órakor kezdődő tűzijáték és drónshow, a Tűz és fények játéka, amelyre több százezren látogatnak el. Elképesztő képeken mutatjuk be az augusztus 20-i tűzijátékot.
tűzijátéktűzmozsárSzent István-napgörögtűz

2025-ben is Európa legnagyobb műsorával készültek a szervezők az augusztus 20-i tűzijátékra. Az öt kilométer hosszúságú látványtéren több mint 45 ezer pirotechnikai effekt volt látható.

Augusztus 20., tűzijáték, Augusztus20tűzijáték, drónshow, Budapest, 2025.08.20. augusztus 20-i tűzijáték
Az augusztus 20-i tűzijátékban nagy szerepet kapott a lézer is 
Fotó: Csudai Sándor

A tűzijáték alatt 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt (tűzijáték bombák, tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók, durranók) durrantak el, melyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel.

A műszaki tervezésben húsz, míg a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vett részt. Továbbá több mint 100 ember dolgozott az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és a vízen való mozgatásán.

A tűzijátékról itt írtunk bővebben. 

Elképesztő képeken az augusztus 20-i tűzijáték

Galéria: Tűz és fények játéka: tűzijáték és drónshow a Duna felett
Tűz és fények játéka: tűzijáték és drónshow a Duna felett

 

