Büszkén mutogatja formás testét a Disney egykori kedvence – itt vannak a színésznő legszexibb fotói

Az amerikai színésznő, Peyton List mindössze 27 évesen igazi stílusikon és sorozatsztár. A Disney Channel egykori üdvöskéje a „Cobra Kai” keménykötésű Tori Nicholsaként hódította meg a rajongókat, miközben kifinomult, modern megjelenésével a vörös szőnyegen is rendre magára vonja a figyelmet. Most egy fotóválogatásban mutatjuk meg, hogyan kápráztatja el követőit.

Vágólapra másolva!

Peyton List gyereksztárként robbant be a köztudatba, és mára az egyik legkeresettebb fiatal színésznővé vált Hollywoodban. Pályafutását modellként kezdte, majd a Disney-produkciókban nyújtott szerepei hozták meg számára az áttörést. View this post on Instagram A post shared by Peyton List (@peytonlist)

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!