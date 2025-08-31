45 éve rozsdásodik a parton ez a luxushajóból lett fémszörny – galéria

Észak-Wales partjainál, Llanerch-y-Mor település mellett egy különös látványosság várja a látogatókat és az arra járó halászokat: a partra vontatott Duke of Lancaster hajó, amely immár 45 éve rozsdásodik mozdulatlanul. A 106 méter hosszú, több mint 4 ezer tonnás óriás 1956-ban épült Belfastban, és fénykorában a brit elit utazásait szolgálta ki.

A Duke of Lancaster a walesi partok rémisztő látványossága

Fotó: Northfoto/SWNS/William Lailey

Az ötvenes–hatvanas években első osztályú kabinjaiban, ezüst étkészlettel terített asztalainál Európa több pontjára is luxuskörülmények között juthattak el az utasok: Írország, Skócia, Belgium, Dánia, Hollandia, Norvégia és Spanyolország is a hajó célállomásai között szerepelt.

A hetvenes években azonban a tengeri turizmus átalakulása miatt a hajót módosították: főfedélzetét teljesen átépítették, hogy 105 autót és 1200 utast is képes legyen szállítani, miközben 400 fő számára kabinos elhelyezést is biztosított. Így a luxus-óceánjáró autós komppá vált.

1979-ben a hajót végleg partra vontatták Llanerch-y-Mor térségében, ahol grandiózus terveket szőttek köré. „Fun Ship” néven szabadidő- és bevásárlókomplexumot álmodtak a fedélzetére, ám a jogi viták és hatósági akadályok miatt a projekt hamar összeomlott. Azóta a Duke of Lancaster csendben rozsdásodik, miközben lassan a helyi táj egyik szimbólumává vált.

A hajótestet borító rozsda, a kitört ablakok és a kihalt fedélzet kísérteties hangulatot kölcsönöznek a helynek, amely így különös turistalátványossággá nőtte ki magát. A Duke of Lancaster története egyszerre emlékeztet a tengerjáró luxushajók aranykorára és a feledésbe merült nagy tervek törékenységére – egy szomorú, de látványos jelképe annak, hogyan lesz a fényűzésből lassan szellemtörténet.