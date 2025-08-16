Elvis utolsó napja – a király búcsúja

Elvis Presley halála – A Rock and Roll királyának búcsúja

1977. augusztus 16-án a világ megrendülten értesült Elvis Presley, a „Rock and Roll királya” haláláról. A 42 éves zenész memphisi otthonában, Gracelandben hunyt el, hivatalosan szívroham következtében. Elvis két évtizeden át formálta a könnyűzenei világot, egyedi hangjával, energikus színpadi jelenlétével és ikonikus stílusával.

Karrierje a Sun Recordsnál indult, és a „Heartbreak Hotel”, „Hound Dog” vagy „Suspicious Minds” dalok örökre beírták nevét a zenetörténelembe. Színészként is sikeres volt, több mint 30 filmben szerepelt.

Halálhíre globális gyászt váltott ki; több ezer rajongó gyűlt össze Gracelandnél, hogy lerója tiszteletét. Évente százezrek zarándokolnak sírjához, öröksége pedig tovább él a zenében, a kultúrában és a rajongók szívében. Elvis nemcsak korszakos előadó, hanem örök legenda maradt.