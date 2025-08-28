Időutazás a retró bulik világába – így bulizott a ’80-as évek Magyarországa
A képeken feltűnik a Pokolgép nyers ereje, a Beatrice vad energiája, az Európa Kiadó alternatív hangulata, és persze az LGT örök slágerei. A legendás Budai Ifjúsági Park és a Várkert Bazár színpadain olyan koncertek voltak, amelyeket ma már történelemként emlegetünk.
A korszak, amikor még kazettáról szóltak a slágerek. A nyolcvanas évek magyar zenei világa egyedülálló időszak volt: dübörgött a rock, szárnyalt a pop, és egy egész nemzedék tombolta végig az ország legnagyobb koncertjeit.
Galéria: A magyar könnyűzene aranykora képekben
Beatrice koncert, Nagy Feró. A sorozat felvételeit a Beatrice rajongói kör tagjai készítették, 1988
