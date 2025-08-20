Így ünnepel Magyarország a levegőben – galéria

Augusztus 20-án, Magyarország államalapításának ünnepén a budapesti légi parádé az egyik leglátványosabb program. A Duna felett zajló bemutatón a Magyar Honvédség repülőgépei és helikopterei mellett gyakran részt vesznek nemzetközi vendégcsapatok is. A közönség különleges manővereket, kötelékrepüléseket és látványos áthúzásokat csodálhat meg, amelyeket a Duna-part mindkét oldaláról követhetnek.

Légi parádé Budapesten

A program a katonai erő és technológia bemutatása mellett méltó tisztelgés a nemzeti ünnep előtt. A parádé minden évben több tízezer látogatót vonz, akik együtt élvezhetik a felejthetetlen látványt.