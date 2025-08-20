Hírlevél

Augusztus 20

Így ünnepel Magyarország a levegőben – galéria

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Augusztus 20-án a budapesti égbolt ismét a nemzeti ünnep díszletévé válik. A Duna felett látványos légi parádé kápráztatja el a közönséget, ahol katonai repülők, helikopterek és kötelékek mutatják be Magyarország erejét és hagyományait.
Augusztus 20légi parádéaugusztus 20-i ünnepségekMagyarország

Augusztus 20-án, Magyarország államalapításának ünnepén a budapesti légi parádé az egyik leglátványosabb program. A Duna felett zajló bemutatón a Magyar Honvédség repülőgépei és helikopterei mellett gyakran részt vesznek nemzetközi vendégcsapatok is. A közönség különleges manővereket, kötelékrepüléseket és látványos áthúzásokat csodálhat meg, amelyeket a Duna-part mindkét oldaláról követhetnek. 

Légi parádé Budapesten
A program a katonai erő és technológia bemutatása mellett méltó tisztelgés a nemzeti ünnep előtt. A parádé minden évben több tízezer látogatót vonz, akik együtt élvezhetik a felejthetetlen látványt.

 

Galéria: Légi csodák az augusztus 20-i ünnepen
1/30
Légi csodák az augusztus 20-i ünnepen

 

