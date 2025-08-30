Hírlevél

Magyar Automobil Grand Prix

Amikor a Népligetben dübörögtek a világsztárok – ilyen volt az 1936-os Magyar Automobil Grand Prix

Benzingőz, sikoltó motorok és több tízezer szurkoló – 1936 nyarán Budapest szíve a Népligetben dobogott. Ekkor rendezték ugyanis a Magyar Automobil Grand Prix-t. A világ legnagyobb autóversenyzői érkeztek a fővárosba, hogy összemérjék tudásukat, miközben a magyar közönség először élhette át testközelből a modern autósport varázsát.
A Népliget ma a főváros egyik legnagyobb parkja, de 1936-ban, a Magyar Automobil Grand Prix idejére a világ motorsportjának középpontjává vált. A fákkal szegélyezett sétányok és utak vonalát újrarajzolták, szalagkorlátok, lelátók és ideiglenes depók épültek – Budapest igazi versenypályává változott.

Manfred von Brauchitsch Mercedes-Benz W25E típusú versenyautója a Magyar Automobil Grand Prix futamon
Manfred von Brauchitsch Mercedes-Benz W25E típusú versenyautója a Magyar Automobil Grand Prix futamon
Fotó: Fortepan/Horváth József

A korszak legnagyobb nevei Budapesten

A Magyar Automobil Grand Prix-re olyan sztárok érkeztek, mint Bernd Rosemeyer, Tazio Nuvolari vagy a Mercedes és az Auto Union legendás pilótái. A korszak német és olasz gyári csapatai uralták a nemzetközi autóversenyzést, és a magyar közönség első kézből láthatta a kor technikai csodáit: az 500 lóerőt meghaladó versenygépeket, amelyek szinte repültek a Népliget szűk kanyarjaiban.

Tízezrek a tribünökön

A magyar autósport történetében addig példátlan érdeklődés kísérte az eseményt. A korabeli beszámolók szerint több tízezer néző gyűlt össze, hogy lássa a világsztárokat. A hangulat egyszerre volt feszült és ünnepi: a közönség izgatottan követte a hatalmas sebességgel száguldó gépeket, miközben a pálya szélén a por és a benzingőz lengte be a levegőt.

Magyar Automobil Grand Prix

A verseny nemcsak sportesemény volt, hanem kultúrsokk is: a korszak modern technológiáját, a sebesség mítoszát és az autóipar fejlődését testesítette meg. Magyarország számára különleges pillanat volt, amikor Budapest a nemzetközi autósport térképére került – még ha a világhírű pilóták uralták is a dobogót.

Az 1936-os Magyar Automobil Grand Prix mára történelem, de a Fortepan fényképei révén újra felidézhetjük azt a korszakot, amikor a Népliget fái alatt a világ leggyorsabb autói dübörögtek, és Budapest néhány napra a sebesség és a szenvedély fővárosa lett. Korábbi cikkünkben az 1969-es Budapest Nagydíj képeit gyűjtöttük össze, amelyről itt olvashat.

Amikor a Népligetben dübörögtek a világsztárok – ilyen volt az 1936-os Magyar Automobil Grand Prix, MagyarAutomobilGrandPrix, összeállítás, cikk, 2025
