ebéd

Alumínium tálcák és sorban állás – retró képeken az utánozhatatlan menzás hangulat

Az iskolai menza 1940 és 1990 között nemcsak az étkezést jelentette, hanem egy egész korszak lenyomatát. A háborús hiányételektől kezdve a szocialista menzák főzelékein át egészen a nyolcvanas évek klasszikus rántott húsáig a menzák ízei máig élnek az emlékezetben. Egy korszak, ahol az alumínium tálca csörgése és a paradicsomleves illata a menza helyiségében összeforrt a gyerekkorral.
Az iskolai menza a 20. század közepétől vált a magyar gyerekek életének szerves részévé. A háború idején és azt követően sokszor egyszerű, hiánygazdaságban készült fogásokat kaptak a diákok: krumplileves, főzelékek, tésztaételek uralták az étlapot. 

Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Menza a világháború után

Az 1950-es évek államosítása után a központilag szervezett menzák célja a laktatás volt, nem a változatosság – a gyerekek gyakran emlékeznek vissza íztelen főzelékekre vagy a híres „kakaós csigának” alig nevezhető péksütikre. 

A hetvenes–nyolcvanas években már bővült a választék: megjelent a paradicsomleves betűtésztával, a tejbegríz kakaóval, a rántott hús krumplipürével és a klasszikus menzás palacsinta.

 Bár sok gyerek fintorgott a menzás koszt miatt, mégis közösségi élményt adott: a sorban állás, az alumínium tálca csörömpölése és a kockasajt mellé osztott kifli máig nosztalgikus emlékeket idéz fel a retró iskolai évek világából.

Képeken az utánozhatatlan retró menzák hangulata:

1913

Az Origo nem rég retró ételkeről is közölt galériát.

