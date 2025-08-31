Alumínium tálcák és sorban állás – retró képeken az utánozhatatlan menzás hangulat

Az iskolai menza a 20. század közepétől vált a magyar gyerekek életének szerves részévé. A háború idején és azt követően sokszor egyszerű, hiánygazdaságban készült fogásokat kaptak a diákok: krumplileves, főzelékek, tésztaételek uralták az étlapot.

Menza ételek régen és most

Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Menza a világháború után

Az 1950-es évek államosítása után a központilag szervezett menzák célja a laktatás volt, nem a változatosság – a gyerekek gyakran emlékeznek vissza íztelen főzelékekre vagy a híres „kakaós csigának” alig nevezhető péksütikre.

A hetvenes–nyolcvanas években már bővült a választék: megjelent a paradicsomleves betűtésztával, a tejbegríz kakaóval, a rántott hús krumplipürével és a klasszikus menzás palacsinta.

Bár sok gyerek fintorgott a menzás koszt miatt, mégis közösségi élményt adott: a sorban állás, az alumínium tálca csörömpölése és a kockasajt mellé osztott kifli máig nosztalgikus emlékeket idéz fel a retró iskolai évek világából.

Képeken az utánozhatatlan retró menzák hangulata: