Pablo Escobar

A „világ legmenőbb Airbnb-je” – Pablo Escobar gépéből álomszállás – galéria

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy brit vállalkozó, Johnny Palmer különleges ötlettel hívta fel magára a figyelmet: az egykor Pablo Escobar tulajdonában álló Boeing 727-es repülőgépből luxus Airbnb-t alakított ki. A nem mindennapi szálláshelyet a média gyorsan a „világ legmenőbb Airbnb-jének” keresztelte el – most azonban a projekt körül viharok dúlnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pablo EscobarBrislingtonprojektairbnbirodaluxus

Palmer 2021 februárjában szállíttatta át az elhagyatott Boeing 727-est Brislingtonba, ahol egyedi szálláshelyet hozott létre, amelyet – saját elmondása szerint – úgy tervezett, hogy „a vendégek milliárdosnak érezhessék magukat”.
Azonban nem mindenki osztozik a lelkesedésben. A környék lakói az utóbbi időben egyre hangosabban tiltakoznak, mivel szerintük a különleges szálláshely zajos bulik és események helyszínévé vált, megzavarva a környék nyugalmát.

Az innovatív vállalkozó azonban nem állna meg itt. Friss engedélykérelmet nyújtott be egy második Boeing-rekonstrukcióhoz, ezúttal nem szálláshely, hanem iroda céljából. Azt reméli, hogy ezzel a második projekttel a „világ legmenőbb irodáját” hozhatja létre.

A tervek azonban már most megosztják a helyieket. Sokan attól tartanak, hogy az új projekt hasonló feszültségeket szülhet, mint az első. A helyi önkormányzat jelenleg vizsgálja a kérelmet, és várhatóan a következő hónapokban döntést hoz az ügyben.

Johnny Palmer mindenesetre továbbra is kitart víziója mellett, és hangsúlyozza: célja, hogy különleges élményeket nyújtson, miközben újrahasznosítja a használaton kívüli technológiát. A kérdés már csak az, hogy a kreatív ötlet és a közösségi érdekek hogyan férnek meg egymás mellett.

Galéria: Escobar gépéből álomszállást csinált – most a hatóságokkal harcol
1/10
Johnny Palmer és a Boeing 727-es repülőgép

 

