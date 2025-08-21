Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyarországra utazhat az amerikai elnök? Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

fatemploma

Ilyet még biztosan nem látott: öt kilométerrel arrébb költöztettek egy templomot – galéria

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Svédország legészakibb városában, Kirunában példátlan mérnöki vállalkozás zajlott: elköltöztették az ország ikonikus fatemplomát. A 20. század elején épült, díjnyertes épületet azért kellett új helyre vinni, mert a környék bányászata miatt a város központja fokozatosan elmozdul.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fatemplomaSvédországköltöztetésKiruna

A Kiruna templom 1912-ben készült el, és hamar a skandináv faépítészet egyik legszebb példájaként tartották számon. A templom egyedülálló, vörösre festett faszerkezetével, valamint északi mitológiai motívumokat idéző díszítéseivel Svédország egyik legikonikusabb vallási épülete. Nem véletlen, hogy 2001-ben az ország lakói „évszázad templomának” választották.

A 40 méter széles, 672 tonnás templomot 224 keréken gördítették az új városközpontba óránként fél kilométeres sebességgel.

A templomköltöztetésre azért volt szükség, mert Kiruna városát a helyi vasércbánya terjeszkedése lassan „kikezdi”: az altalaj süllyedése miatt a régi központ biztonságosan már nem tartható fenn. A város így több évtizedes terv alapján új területre költözik, és vele együtt a legfontosabb középületek, köztük a templom is.

Kiruna, 2025. augusztus 20.
Galéria: Templomköltöztetés Svédországban
1/15
A kirunai evangélikus templom előtt járókelők 2025. augusztus 18-án, mielőtt másnap megkezdődik eredeti helyéről 5 kilométerrel arrébb költöztetetése az észak-svédországi bányavárosban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!