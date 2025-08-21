Ilyet még biztosan nem látott: öt kilométerrel arrébb költöztettek egy templomot – galéria

A Kiruna templom 1912-ben készült el, és hamar a skandináv faépítészet egyik legszebb példájaként tartották számon. A templom egyedülálló, vörösre festett faszerkezetével, valamint északi mitológiai motívumokat idéző díszítéseivel Svédország egyik legikonikusabb vallási épülete. Nem véletlen, hogy 2001-ben az ország lakói „évszázad templomának” választották.

A 40 méter széles, 672 tonnás templomot 224 keréken gördítették az új városközpontba óránként fél kilométeres sebességgel.

A templomköltöztetésre azért volt szükség, mert Kiruna városát a helyi vasércbánya terjeszkedése lassan „kikezdi”: az altalaj süllyedése miatt a régi központ biztonságosan már nem tartható fenn. A város így több évtizedes terv alapján új területre költözik, és vele együtt a legfontosabb középületek, köztük a templom is.