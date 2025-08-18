Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

túra

Elképesztő képeken a világ 10 legveszélyesebb túraútvonala

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Ez a cikk a világ 10 legveszélyesebb kirándulóhelyét mutatja be, ahol évente több tucat túrázó veszti életét. A válogatásban szerepelnek olyan legendás útvonalak, mint a kínai Mount Huashan „haláldeszkái”, a spanyol Caminito del Rey szakadék feletti ösvény, vagy a nepáli Annapurna Circuit lavinaveszélyes hágói.
túravégzeteskiránduláshalálos

A világon számos kirándulóhely kínál lélegzetelállító tájakat és felejthetetlen élményeket, ám van néhány útvonal, ahol egy rossz lépés végzetes lehet. Ezek a túrahelyek nem a hagyományos természetjáróknak szólnak – meredek sziklafalakon, keskeny gerinceken és veszélyes időjárási viszonyok között kell haladni. A statisztikák szerint évente több tucat túrázó veszti életét ezeken az útvonalakon, ahol a veszélyeket nemcsak a természeti adottságok, hanem a vadon élő állatok, szélsőséges magasság és a kiszámíthatatlan időjárás is fokozzák. Mégis, a kalandvágyó túrázók évről évre kipróbálják magukat ezeken a halálos útvonalakon, hogy átélhessék az adrenalinnal teli élményt és megcsodálhassák a földi paradicsom legszebb, de legveszélyesebb tájait.

túra, llegveszélyesebb túra, útvonal, kirándulás, halálos kirándulás
Galéria: Halálos szépségek: ahol a kaland életveszélyes
1/10
Shaanxi, Kína, a Mount Huashan Plank Walk. A "világ legveszélyesebb túrája" - keskeny deszkák a sziklafalon, 2000 méter magasan

 

