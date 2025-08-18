Elképesztő képeken a világ 10 legveszélyesebb túraútvonala

A világon számos kirándulóhely kínál lélegzetelállító tájakat és felejthetetlen élményeket, ám van néhány útvonal, ahol egy rossz lépés végzetes lehet. Ezek a túrahelyek nem a hagyományos természetjáróknak szólnak – meredek sziklafalakon, keskeny gerinceken és veszélyes időjárási viszonyok között kell haladni. A statisztikák szerint évente több tucat túrázó veszti életét ezeken az útvonalakon, ahol a veszélyeket nemcsak a természeti adottságok, hanem a vadon élő állatok, szélsőséges magasság és a kiszámíthatatlan időjárás is fokozzák. Mégis, a kalandvágyó túrázók évről évre kipróbálják magukat ezeken a halálos útvonalakon, hogy átélhessék az adrenalinnal teli élményt és megcsodálhassák a földi paradicsom legszebb, de legveszélyesebb tájait.